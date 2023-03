Es 16 de marzo y eso sólo significa una cosa: llegó a las pantallas de cine ‘Shazam: Fury of the Gods’, la segunda parte de la cinta dirigida por David F. Sandberg y perteneciente al Universo DC, que se perfila para ser una de las cintas de superhéroes más relevantes de este 2023.

Protagonizada por Zachary Levi (Shazam) y Asher Angel (Billy Batson), ‘Shazam: Fury of the Gods’ ya ha comenzado a recibir elogios por parte de la prensa especializada. Y cómo no, si David F. Sandberg se lució en esta segunda parte de Shazam.

David F. Sandberg en un screening de ‘Shazam! Fury Of The Gods” en Londres. Foto: Getty Images

David F. Sanberg nos presenta ‘Shazam: Fury of the Gods’

Para darles contexto sin spoilers, ‘Shazam: Fury of the Gods’ nos presenta una película de superhéroes bastante divertida donde la mayoría de sus personajes se destaca en una o varias partes importantes de la historia llena de monstruos y acción.

Pero también nos habla del gran significado de la familia, el amor fraternal y mucho heroísmo. Todo sin dejar de lado referencias a otras producciones, el sentimentalismo y la espontaneidad que ya conocemos de los personajes, sobre todo al que Zachary Levi le da vida.

Zachary Levy como Shazam. Foto: Warner Bros

Y lo entrevistamos junto con Zachary Levi, quien interpreta a Shazam!

Nos atrevemos a decir que son muchos los que ya ansían ver ‘Shazam: Fury of the Gods’, pues buscan conocer a las nuevas villanas con las que se enfrentará Shazam! o confirmar los rumores de un importante cameo en esta película.

Pero más allá de eso, desde el estreno de la primera cinta, en el año 2019, el mundo de Shazam se ha vuelto el favorito de miles de amantes de los cómics que desde entonces se han clavado con todo lo que tenga que ver con Billy Batson.

Freddy Freeman y Shazam! Foto: Warner/DC Films

David F. Sanberg y Zachary Levi se aventaron un ‘Verdadero o Falso’ sobre el mundo de Shazam

Con motivo del estreno de la película ‘Shazam: Fury of the Gods’, nos lanzamos a Los Ángeles para platicar con Zachary Levi, quien le da vida a Shazam!, y con el director de la cinta, David F. Sanberg, quienes aceptaron jugar un verdadero o falso.

¿Hespera y sus hermanas existían antes de la cinta? ¿Es verdad que ‘Stranger Things’ fue una fuente de inspiración para las películas de Shazam? Esa y otras preguntas nos las resolvieron Zachary y David en esta entrevista que les dejamos a continuación. ¡No se la pierdan!