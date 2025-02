Este 2025 se celebrará la edición número 97 de los premios de la Academia también conocidos como los premios Oscar. Sin duda, es la ceremonia más importante del mundo del cine, o al menos es la más popular entre las audiencias para reconocer las películas más destacadas, en su mayoría, en Hollywood.

Creamos en ellos o no, pensemos que son importantes o que ya perdieron vigencia, los premios Oscar siguen creando conversaciones dentro y fuera de la industria del cine. Y la realidad es que los ganadores de una estatuilla, tanto en películas como los involucrados, viven un antes y un después tras el triunfo.

Foto: Getty Images

En casi 100 años de ceremonias, hemos visto desfilar un montón de producciones que se han llevado el Oscar a Mejor Películas. Y en esa lista vemos algunos clásicos, otros que no tuvieron tanto impacto, algunos que pasaron al olvido y otros cuya influencia sigue hasta ahora.

Por eso, y porque ya estamos cercanos a la ceremonia de los premios Oscar 2025, nos pusimos a buscar todas las ganadoras de la máxima estatuilla para checar si están disponibles en streaming y ¡hay varias! Así que por acá les contamos dónde verlas.

Foto: Especial

Disponibles en NETFLIX

Oscars 2005 – Million Dollar Baby de Clint Eastwood

Oscar 1973 – El padrino de Francis Ford Coppola

Disponibles en MAX

Oscar 2024 – Oppenheimer de Christopher Nolan

Oscar 2016 – Spotlight de Tom McCarthy

Oscar 2013 – Argo de Ben Affleck

Oscar 2004 – The Lord of the Rings: The Return of the King de Peter Jackson

Oscar 1993 – Unforgiven de Clint Eastwood

Oscar 1980 – Kramer vs. Kramer de Robert Benton

Imagen de ‘El señor de los anillos: El retorno del rey’ / Foto: New Line Cinema

Oscar 1976 – One Flew Over the Cuckoo’s Nest de Miloš Forman

Oscar 1960 – Ben-Hur de William Wyler

Oscar 1955 – On the Waterfront de Elia Kazan

Oscar 1944 – Casablanca de Michael Curtiz

Oscar 1940 – Gone with the Wind de Victor Fleming

Disponibles en PRIME VIDEO

Oscar 2023 – Everything Everywhere All at Once de Daniels

Oscar 2022 – CODA de Sian Heder

Oscar 2020 – Parasite de Bong Joon-ho

Oscar 2019 – Green Book de Peter Farrelly

Oscar 2017 – Moonlight de Barry Jenkins

Oscar 2014 – 12 Years a Slave de Steve McQueen

Imagen de ‘Parasite’, la primera película de habla no inglesa en llevarse el Oscar a Mejor Película / Foto: Cortesía de Netflix

Oscar 2010 – The Hurt Locker de Kathryn Bigelow

Oscar 2007 – The Departed de Martin Scorsese

Oscar 1970 – Midnight Cowboy de John Schlesinger

Oscar 1968 – In the Heart of the Night de Norman Jewison

Oscar 1961 – The Apartment de Billy Wilder

Disponibles en DISNEY+

Oscar 2021 – Nomadland de Chloé Zhao

Oscar 2018 – The Shape of Water de Guillermo del Toro

Oscar 2015 – Birdman de Alejandro González Iñárritu

Oscar 1998 – Titanic de James Cameron

Oscar 1996 – Braveheart de Mel Gibson

Oscar 1982 – Chariots of Fire de Hugh Hudson

Michael Keaton y Edward Norton en ‘Birdman’ / Foto: Fox Searchlight Pictures

Oscar 1972 – The French Connection de William Friedkin

Oscar 1971 – Patton de Franklin J. Schaffner

Oscar 1966 – The Sound of Music de Robert Wise

Oscar 1948 – Gentleman’s Agreement de Elia Kazan

Oscar 1942 – How Green Was My Valley de John Ford

Disponibles en PARAMOUNT+

Oscar 1975 – El padrino II de Francis Ford Coppola

Oscar 1973 – El padrino de Francis Ford Coppola

Disponibles en CLARO VIDEO

Oscar 2001 – Gladiador de Ridley Scott

Disponibles en MGM+

Oscar 1992 – The Silence of the Lambs de Jonathan Demme

Oscar 1977 – Rocky de John G. Avildsen

Disponibles para COMPRA y RENTA

Oscar 2012 – The Artist de Michel Hazanavicius

Oscar 2011 – The King’s Speech de Tom Hooper

Oscar 2008 – No Country for Old Men de los hermanos Coen

Oscar 2003 – Chicago de Rob Marshall

Oscar 2002 – A Beautiful Mind de Ron Howard

Imagen de ‘No Country For Old Men” / Foto: Miramax Films

Oscar 2000 – American Beauty de Sam Mendes

Oscar 1999 – Shakespeare in Love de John Madden

Oscar 1997 – The English Patient de Anthony Minghella

Oscar 1995 – Forrest Gump de Robert Zemeckis

Oscar 1994 – Schindler’s List de Steven Spielberg

Imagen de ‘American Beauty’ / Foto: Dreamworks

Oscar 1990 – Driving Miss Daisy de Bruce Beresford

Oscar 1989 – Rain Man de Barry Levinson

Oscar 1987 – Platoon de Oliver Stone

Oscar 1986 – Out of Africa de Sydney Pollack

Oscar 1985 – Amadeus de Miloš Forman

Tom Berenger en ‘Platoon’ de Oliver Stone / Foto: MGM

Oscar 1984 – Terms of Endearment de James L. Brooks

Oscar 1983 – Gandhi de Richard Attenborough

Oscar 1979 – The Deer Hunter de Michael Cimino

Oscar 1978 – Annie Hall de Woody Allen

Oscar 1974 – The Sting de George Roy Hill

Imagen de ‘Annie Hall’ / Foto:

Oscar 1969 – Oliver! de Carol Reed

Oscar 1965 – My Fair Lady de George Cukor

Oscar 1963 – Lawrence of Arabia de David Lean

Oscar 1962 – West Side Story de Robert Wise y Jerome Robbins

Oscar 1959 – Gigi de Vincente Minnelli

Richard Beymer y Natalie Wood como Tony y María en ‘West Side Story’ de 1961/ Foto: Getty Images

Oscar 1958 – The Bridge on the River Kwai de David Lean

Oscar 1957 – Around the World in 80 Days de Michael Anderson

Oscar 1956 – Marty de Delbert Mann

Oscar 1954 – From Here to Eternity de Fred Zinnemann

Oscar 1952 – An American in Paris de Vincente Minnelli

Imagen de ‘An American in Paris’ / Foto: MGM

Oscar 1943 – Mrs. Miniver de William Wyler

Oscar 1939 – You Can’t Take It with You de Frank Capra

Oscar 1938 – The Life of Emile Zola de William Dieterle

Oscar 1937 – The Great Ziegfeld de Robert Z. Leonard

Oscar 1936 – Mutiny on the Bounty de Frank Lloyd

Imagen de ‘The Life of Emile Zola’ / Foto: Warner Bros.

Oscar 1935 – It Happened One Night de Frank Capra

Oscar 1933 – Grand Hotel de Edmund Goulding

Oscar 1931 – All Quiet on the Western Front de Lewis Milestone

Oscar 1930 – The Broadway Melody de Harry Beaumont

NO disponibles

Oscar 2009 – Slumdog Millionaire de Danny Boyle

Oscar 2006 – Crash de Paul Haggis

Oscar 1991 – Dances with Wolves de Kevin Costner

Oscar 1988 – The Last Emperor de Bernardo Bertolucci

Oscar 1981 – Ordinary People de Robert Redford

Imagen de ‘Slumdog Millionaire’ / Foto: Warner Bros.

Oscar 1967 – A Man for All Seasons de Fred Zinnemann

Oscar 1964 – Tom Jones de Tony Richardson

Oscar 1953 – The Greatest Show on Earth de Cecil B. DeMille

Oscar 1951 – All About Eve de Joseph L. Mankiewicz

Oscar 1950 – All the King’s Men de Joseph Rossen

Imagen de ‘All About Eve’ / Foto: 20th Century Studios

Oscar 1949 – Hamlet de Laurence Olivier

Oscar 1947 – The Best Years of Our Lives de William Wyler

Oscar 1946 – The Lost Weekend de Billy Wilder

Oscar 1945 – Going My Way de Leo McCarey

Oscar 1941 – Rebecca de Alfred Hitchcock

Imagen de ‘Rebecca’ / Foto: United Artists

Oscar 1934 – Cavalcade de Frank Lloyd

Oscar 1932 – Cimarron de Wesley Ruggles

Oscar 1929 – Wings de William A. Wellman

