¡Rojinegros desde la cuna! 12 famosos que son aficionados al Atlas

Atlas está viviendo una temporada de ensueño, fue segundo lugar general en la Liga MX y llegó a una final después de 22 años. Pero no sólo la institución y jugadores están celebrando, los aficionados se sienten como en las nubes con los ‘Rojinegros’.

Después de 70 años, Atlas tendrá la posibilidad de levantar un título, eso si logra vencer a León. Sea como sea el caso, la fiesta para el Estadio Jalisco está más que puesta y algunos fieles aficionados al Atlas podrán verlo desde las gradas, pero otros tantos no tendrán la misma suerte.

Estos 12 aficionados verán una nueva final del Atlas, porque ninguno es tan jovencito -posiblemente uno que otro- como para no recordar aquel plantel de Ricardo La Volpe que llegó a la final del Verano 1999 contra Toluca y que enamoró a varios.

Aunque no lo creas, Atlas tiene una cantidad de fanáticos bastante respetable y entre esos millones de aficionados, se encuentran algunos que son más famosos que otros y van desde ganadores del Oscar, ganadores de premios musicales y uno que otro analista que estará en la transmisión del encuentro.

12 aficionados del Atlas del mundo del espectáculo y del deporte

Guillermo Del Toro

No podemos abrir un conteo de personajes famosos que le van al Atlas sin el director ganador del Oscar. Sí, aunque no lo creas, es fiel aficionado de los ‘Rojinegros’ y hasta han intercambiado algunas felicitaciones, más del Atlas para Del Toro porque el equipo por mucho tiempo no andaba bien.

Posiblemente Guillermo Del Toro se haga un espacio este domingo para ver a su Atlas, equipo al que le va desde la infancia y así lo dijo en una serie de tuits en 2016: “Ni Madres. Si acaso, de chico le iba al Atlas“, fue la respuesta del director ante una pregunta si de pura casualidad le iba al América.

Lorena Ochoa hasta le deseó suerte al Atlas

Lorena Ochoa siempre ha representado a Jalisco en cada torneo de golf que ganó y no ha escondido su pasión por el Atlas, equipo al que sigue apoyando en esta final del Apertura 2021. Enfundada en la playera de los ‘Rojinegros’, le mandó un mensaje previo al primer partido.

“Hola, este mensaje es muy especial para todos los aficionados rojinegros. Me siento muy orgullosa, estoy feliz de que hayamos llegado a esta final, aquí estoy con mi camiseta bien puesta. Que sigan jugando como lo están haciendo, que lo disfruten mucho, que se lleven esta camiseta bien puesta, con mucho corazón“, fue el mensaje de Lorena Ochoa al Atlas.

David Medrano analizará a su Atlas

Nació en 1965, así que, no tuvo la oportunidad de ver al Atlas campeón de la Liga MX y ha tenido que ver grandes momentos del equipo y otros llenos de fracasos. Durante mucho tiempo, Atlas era exclusivo de Televisa, así que David Medrano, quien laboraba en TV Azteca, no pudo estar en la transmisión de la final del Verano 1999.

Pero este 2021, se quitará la espinita. La final de vuelta en el Estadio Jalisco será transmitida por TV Azteca y Don David como lo conocen algunos, tendrá la oportunidad de su vida, al estar en la final de su Atlas de toda la vida -nunca ha escondido sus colores-.

Enrique Garay

Es más conocido por su amplio conocimiento en futbol americano, pero también disfruta del futbol aunque no lo parezca tanto. El comentarista de TV Azteca, es un fiel aficionado del Atlas, tal vez por los malos momentos que le tocó vivir, se fue orillando a la NFL.

Rafa Márquez

No sólo recuerda la última final del Atlas en Liga MX, sino que fue un artífice del equipo en aquel torneo fabuloso. Ricardo La Volpe le dio la confianza para jugar en ese Atlas de leyenda y siempre llevó los colores ‘Rojinegros’ a donde quiera que fue.

Su deseo siempre fue retirarse en Atlas y lo logró, aunque no pudo darle un campeonato a la institución que tanto ama, pero este domingo estará muy pendiente de su equipo y con suerte, verlo campeón por primera vez en su vida. ¿Quién sabe? Tal vez más adelante, hasta los pueda dirigir.

Andrés Guardado

13 años de edad tenía cuando vio al Atlas perder la final del Verano 1999, seguramente sufrió la derrota como pocos y como jugador no pudo llevar a los ‘Rojinegros’ a grandes lugares, los cuartos de final fue lo máximo que alcanzó con el equipo.

Lleva los colores del Atlas tatuados en el pecho y seguramente desde España no se perderá la final del Apertura 2021 con una playera de su equipo en el alma.

Enrique Bermúdez

El ‘Perro’ es un ultra reconocido fan del Atlas y fue de los pocos que vivió aquel campeonato de los ‘Rojinegros’, aunque eso de vivir es más que cierto. No se acordará de cuando levantaron el título porque sólo tenía un año de vida.

Esta vez no le tocará narrar la final del Atlas vs León, pero vivirá de cerca la posibilidad de ver a su equipo campeón por segunda vez en su historia, pocos podrán presumir de ello.

Pedro Antonio Flores

Miembro del equipo de comentaristas de Televisa y durante varios años le ha tocado estar en las transmisiones del Atlas, pero nunca le había tocado ver una final de su equipo. No es un jovenzuelo, así que, sí vivió la final del 99, pero no lo vio campeón, en este 2021 la historia puede ser diferente.

Melquiades Sánchez Orozco

Posiblemente no reconozcas su nombre, pero su voz ha estado identificada al América de toda la vida. Así es, se trata de la voz del Estadio Azteca y aunque le tocó ver varias glorias de las ‘Águilas’, nunca fue su equipo. Su corazón siempre perteneció al Atlas y aunque ya no está físicamente con nosotros, verá desde el cielo el partido.

Alejandro Fernández

El mundo de la música también tiene sus aficionados del Atlas y uno de los máximos representantes de la música ranchera es fiel aficionado ‘Rojinegro’. Alejandro Fernández ha posado en repetidas ocasiones con los colores del equipo.

Hugo Salcedo

Tiene un gusto por el futbol mágico y creó para los programas de Televisa, la gustada sección de “Por las que mueres“, en donde presentaba jugadas de fantasía en el futbol de todo el mundo, posiblemente se enamoró de aquel futbol con el Atlas del 99.

Héctor Huerta, uno de los mayores críticos del Atlas

No podíamos cerrar un conteo de famosos aficionados del Atlas sin Héctor Huerta, periodista de ESPN y quien por años ha criticado -más por la cantidad de años malos, que buenos- a la directiva o directivas de Atlas a lo largo de los años y este 2021, podría ver el título del equipo al que le va.