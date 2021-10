Ellas son las 20 nominadas al Balón de Oro 2021 de France Football

Lo mejor de lo mejor: France Football dio a conocer a las 20 jugadoras nominadas al Balón de Oro 2021 y la pelea por quedárselo luce más apretada que nunca. Megan Rapinoe lo recibió el año pasado y en esta ocasión no aparece en el listado final.

No obstante, hay mucho más que hablar sobre la lista, que aun con algunas ausencias incluye a la élite del futbol femenil internacional. La mayoría europeas, algunas canadienses y solo una estadounidense es parte de lo que debemos destacar; además, Christiane Endler es la única latina.

A diferencia de lo que sucede con el primer equipo varonil, en la rama femenil el Barcelona domina España y Europa. Más allá de los títulos, los reconocimientos individuales también son prueba de ello. En esta ocasión, el equipo blaugrana destaca con 5 futbolistas nominadas al Balón de Oro 2021: Alexia Putellas, Sandra Paños, Irene Paredes, Jenni Hermoso y Lieke Martens.

Hay un nombre que suena particularmente entre los aficionados, casi por unanimidad: Alexia Putellas. La futbolista del Barcelona es la columna vertebral del equipo y es peligrosa cada vez que toma el balón. Hace pocas semanas se mandó un impresionante hat-trick en solo 5 minutos que reafirmó el gran nivel que tiene desde meses.

Y no es por no nombrarlas, pero en general el resto de las blaugranas se perfila como serias candidatas a llevarse el Balón de Oro 2021. Fuera de este club español, tenemos que hablar de la siempre imponente Wendie Renard en la zona defensiva.

Por su parte, Sam Mewis tuvo un gran año a nivel personal. Con la Selección de Estados Unidos consiguió el bronce olímpico en Tokio 2020 y poco a poco se afianzó como una figura internacional; hoy milita en el NC Courage de la NWSL. Y qué decir de Jessie Fleming, figura con Canadá también en Juegos Olímpicos.

Otro club que aporta buena cantidad de nominadas al Balón de Oro 2021 es el Chelsea. Aunque no pudieron ganar la Champions League, Fran Kirby llevó el motor de la escuadra durante casi toda la temporada y tanto Sam Kerr como Pernille Harder son siempre contundentes en el ataque.

Sin embargo, al hablar de ausencias es imposible no regresar al Barça. Caroline Graham no apareció en la lista, así que miles de personas mostraron su molestia en redes sociales.

Porteras: Sandra Paños (Barcelona) y Christiane Endler (Olympique de Lyon).

Defensas: Magdalena Eriksson (Chelsea), Wendie Renard (Olympique de Lyon), e Irene Paredes (Barcelona).

Mediocampistas: Alexia Putellas (Barcelona), Sam Mewis (NC Courage), Jessie Fleming (Chelsea), Ashley Lawrence (PSG) y Jenni Hermoso (Barcelona).

Delanteras: Stina Blackstenius (BK Häcken) Sam Kerr (Chelsea), Marie-Antoinette Katoto (PSG), Pernille Harder (Chelsea), Christine Sinclair (Portland Thorns), Vivianne Miedema (Arsenal), Lieke Martens (Barcelona), Fran Kirby (Chelsea), Ellen White (Manchester City) y Kadidiatou Diani (PSG).

