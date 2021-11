3 puntos para entender el despido de Nuno Espirito Santo del Tottenham

La Premier League es la liga más competitiva en el futbol mundial y lo demuestra cada año, pues equipos que no tienen mucho cartel compiten por puestos europeos en lo más alto de la tabla, es por eso que el Tottenham la campaña pasada fue a Conference League… casi de panzazo.

Una de las soluciones fue cambiar la dirección técnica para esta temporada 2021-2022. Nuno Espirito Santo fue el elegido tras su buen trabajo con el Wolverhampton de Raúl Jiménez, pero no todo resultó como esperaba.

Las cosas no marchan bien para el Tottenham ni en la Premier League ni en la Conference League y después de la última derrota en casa contra el Manchester United por goleada, la paciencia terminó para la directiva y Nuno Espirito Santo dejó de ser DT del Tottenham.

El portugués no encontró la manera de hacer del Tottenham un equipo ganador, a pesar de tener una de las mejores plantillas de la Premier League y sin tantas bajas en el equipo, es difícil pensar que la plantilla no caminará con Nuno Espirito Santo, pero vamos a un pequeño análisis.

¿Por qué acabó el proceso de Nuno Espírito Santo con el Tottenham?

Harry Kane no se encuentra

Todo le salió más al delantero inglés y todo comenzó al final de la temporada pasada. En el último partido de la Premier League y en su estadio, se despidió como si fuera a irse del equipo, incluso le mencionó a la directiva que su intención era dejar al Tottenham.

Se fue a la Eurocopa con la esperanza de tener un nuevo equipo al terminar la competencia y el Manchester City hizo varias ofertas millonarias que el Tottenham rechazó una tras otra y finalmente, el delantero no se fue del equipo al terminar el mercado de invierno.

Se molestó por esa situación y no entrenó con el equipo las primeras semanas por la molestia, pero se tuvo que quitar el rencor para entrenar de nuevo y volver a pensar en salir a otro equipo, por lo que pidió disculpas y volvió con el Tottenham.

Nuno Espirito Santo no es culpable de todo esto, pero desafortunadamente para él, le afectó demasiado no tener a Harry Kane desde el inicio y 100% enfocado en estar con el equipo, de hecho, el delantero vive uno de sus peores momentos en su carrera.

Tener a tu mejor jugador desenfocado y sin hacer goles, le pesó demasiado al equipo y a Nuno Espirito Santo. En todas las competencias disputadas tiene 21 goles el equipo, de los cuales 7 han sido de Harry Kane, eso refleja el mal momento que vive el jugador, el Tottenham y la destitución del DT portugués.

Refuerzos que no se han hecho pesar

No necesitaba reforzarse mucho, el Tottenham dejó salir a pocos jugadores del equipo en el mercado invernal, pero llegaron tres jugadores para complementar una plantilla llena de calidad. Emerson, Brayan Gil y el ‘Cacu’ Romero.

Serge Aurier, Tobby Alderweireld y Erik Lámela fueron los jugadores que se fueron, ninguno de ellos era ya titular y sólo recambio. Pero con el paso de los encuentros, los refuerzos simplemente no han rendido como Nuno Espirito Santo esperaba.

Brayan Gil aún es muy joven y ve algunos minutos de vez en cuando para recibir el fogueo necesario para tener más confianza y cuando entra de cambio, no ha sido ese revulsivo que el equipo necesita para mejorar en ataque.

‘Cacu’ Romero y Emerson sí han sido titulares la mayor parte de los encuentros jugados con Nuno Espirito Santo, pero no han encontrado el camino que los lleve al éxito. Emerson es un lateral que llega a línea de fondo, pero no ha visto su mejor nivel y no ha sido tan eficiente cuando va al ataque.

Para el defensor central argentino, las cosas no han ido de la mejor manera. Se perdió algunos partidos con el Tottenham por ir a la Selección Argentina y tomar la cuarentena posterior. Y en algunos partidos claves en los que ha sido titular, el Tottenham ha visto la derrota, principalmente en la Premier League.

Los Spurs fuera de zona de clasificación en la Conference League

Después de tres partidos y con un grupo, que, en el papel, luciría accesible para avanzar a la siguiente fase de la Conference League, el Tottenham (al momento) se encuentra eliminado del certamen y es el de tercera categoría en todo el futbol europeo.

Sí, aún restan tres partidos para revertir la situación y pensar en clasificar como segundo de grupo, ya de menos, peeeero no es la posición que la directiva espera con la plantilla que tiene. Nuno Espirito Santo no logró encontrar el rumbo del equipo en la Conference League.

Los siguientes tres partidos restantes del certamen, los tendrán que jugar casi como finales porque un mal resultado, los puede dejar fuera de la Conference League y con un ridículo épico que la directiva no quiere ver en su Tottenham.

¿Quién para suplir al DT portugués?

De acuerdo con información de Fabrizio Romano, la directiva se encuentra confiada a que Antonio Conte pueda tomar el proyecto del Tottenham y encaminar al equipo a tener una mejor temporada de lo que se ha hecho hasta ahora.

La información del periodista italiano, mencionan que el Tottenham está preparando todo el papeleo para que Antonio Conte pueda firmar el contrato hasta el 2023, por lo que estaría dos años con los Spurs.