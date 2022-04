¡Crisis, renuncias y despidos! 3 puntos para entender la fuga de talento en la WWE

La WWE es la empresa más grande de lucha libre en el mundo y para muchos de los luchadores de varias nacionalidades, es más que un sueño llegar a la empresa. Pero no todo lo que brilla es oro y ese sueño se convierte en pesadilla para algunos que llegan.

En la década de los 80’s, la WWE no era la única empresa que existía de lucha libre, había mucha competencia con varias empresas, pero no todas tenían presupuesto para sobrevivir y fueron cayendo como fichas de dominó, unas tras otras.

Para los 90’s, la WCW de Ted Turner tenía mucho presupuesto para competir y estuvo a nada de llevar a la WWE a la ruina, pero la libertad que le dieron a los luchadores les fue perjudicial y terminaron sucumbiendo ante la WWE y le vendieron la empresa a Vince McMahon.

En la mayor parte de la década de los 2000’s, fue una lucha individual porque la competencia no tenía el presupuesto para competir y comenzaron a contratar muchos luchadores de todo el mundo, la globalización llegó.

TNA y ROH fueron ganando base de fanáticos, pero nunca llegaron a competir con la WWE y fue hasta 2019 que la competencia llegó con AEW y le ha robado varías estrellas que la han hecho ponerse a la altura, por lo menos en rating con la WWE.

Pero la crisis de la WWE no es el dinero, porque ese le sobra (de algunos shows en Medio Oriente), el problema de la empresa de Vince McMahon es la fuga de talento y han sido luchadores estelares y algunos prospectos a futuro y aquí analizamos un poco de cómo se gestó la crisis.

3 puntos para entender la fuga de talento en la WWE

Falta de oportunidades

En la WWE, son muchos los luchadores que compiten por la oportunidad de lograr sus sueños de levantar el título máximo de la empresa. Desafortunadamente no todos lo logran, sólo unos cuantos tienen la fortuna de llegar a ser la cara de la compañía.

Aunque muchos luchadores lleguen de otra empresa con el cartel de estrellas, eso no les asegura llegar a ser campeones en WWE y muchos de ellos no tienen la oportunidad de lucirse en los diferentes shows porque la empresa no les da las oportunidades creativas que merecen.

Muchos de los luchadores despedidos del 2021 fueron porque pudieron su liberación de la WWE y en este 2022, las cosas siguen igual. Kushida fue una figura de NJPW en Japón y llegó a la WWE para tener igual o más estatus, pero la realidad es otra. En poco menos de un año, lo vimos en acción pocas veces y debido a eso, pidió su liberación.

La WWE no es más la tierra prometida

Aunque para muchos de los luchares, llegar a la WWE es un auténtico sueño, para muchos otros ya no es tan atractivo en ciertos aspectos. Los luchadores tienen varias opciones alrededor del mundo para desempeñarse en la élite del deporte.

NJPW en Japón, AEW e Impact en Estados Unidos, AAA en México y muchas otras empresas en Latinoamérica, Europa y Asia ofrecen distintos atractivos para los luchadores e incluso, han llegado a tener mejores plantillas que la misma WWE y no son luchadores que ya estuvieron en la empresa, sino sangre nueva creada por esas compañías.

La WWE ya no es más el destino final de los luchadores, posiblemente el pago sería lo único que mueva a algunos competidores a la empresa de Vince McMahon, pero eso no asegura que decidan por la empresa más grande de lucha libre en el mundo.

El éxito está estereotipado en la WWE

La WWE siempre se ha visto como la empresa donde los gigantes y musculosos son los que triunfan con los campeonatos. Hulk Hogan, Andre el Gigante, Ultimate Warrior, Undertaker, The Rock, Big Show, HHH, John Cena y Roman Reigns son sólo algunos de los nombres que encajan en este estereotipo.

Para nadie es un secreto que Vince McMahon elige este tipo de luchadores por encima de otros, aunque ha habido excepciones como Shawn Michaels, Bret Hart, Rey Mysterio, Eddie Guerrero, Kurt Angle y unos cuantos más, pero la mayoría de las oportunidades importantes van para los que son del agrado de McMahon.

Ante esto, muchos prefieren dar un paso al costado en busca de oportunidades en otras compañías porque saben que no tendrán el éxito que esperaban a pesar de sus habilidades técnicas en el ring. Es el caso de Kushida, Andrade, Aleister Black, Oney Lorcan, Isaiah ‘Swerve’ Scott y otros que no tienen un físico impresionante, ya brillan en otras empresas.