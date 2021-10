4 puntos para entender el cierre de operaciones de Ring of Honor, empresa de lucha libre

Este miércoles 27 de octubre, el mundo de la lucha libre recibió una pésima noticia. La empresa Ring of Honor tendría un cierre de operaciones y dejaría en libertad a todos los luchadores para que se puedan contratar en la empresa que ellos decidan.

Pero los contratos de los luchadores, se respetarían hasta diciembre; por lo que el cierre de operaciones sería hasta el 2022. Así lo anunció la empresa en un comunicado, no sin antes anunciar que celebraría el último evento del año.

Ring of Honor, presentará el evento Final Battle en diciembre del 2021 y posiblemente sea el último evento en la historia de la compañía. Este cierre de operaciones significa que la compañía verá las opciones que tiene tanto dirigencial como económicamente para seguir siendo una empresa. Suerte a ROH.

Aunque la empresa lo ha tratado de anunciar como un patrón temporal, es muy difícil que pueda salir a flote y más si no existe algún inversionista que quiera entrar en el proyecto de una empresa de lucha libre con mucha historia, peor sin tantos reflectores.

Veremos qué sucederá con Ring of Honor, pero trataremos de explicar a detalle algunas de las razones que llevaron a la empresa a cerrar sus operaciones, además de los 18 meses sin un evento en vivo ni ventas de ningún tipo.

4 puntos para entender la situación de Ring of Honor

Fuga de luchadores

Posiblemente uno de los aspectos más importantes, sin talento no hay show y eso aplica para cualquier empresa de lucha libre y Ring of Honor ha tenido a los mejores luchadores de las últimas dos décadas en sus plantillas.

Desafortunadamente, la sed de triunfo y ganas de trascender de los luchadores hicieron que buscaran nuevos horizontes donde triunfar y, por ende, ganar mucho más dinero del que ganaban en ROH.

Antes de que CM Punk, Samoa Joe, AJ Styles y Seth Rollins fueran las súper estrellas gracias a TNA y WWE, comenzaron su camino en Ring of Honor. Todos se fueron y se convirtieron en leyendas, pero de unos años para acá, la fuga de luchadores fue mucha para ROH y le terminó afectando demasiadas salidas.

Curiosamente, este primer punto nos conduce directamente a la segunda razón por la que Ring of Honor cerró sus operaciones, pues sus mejores luchadores hace un par de años se fueron de la compañía con destino a las nuevas opciones laborales.

Se encrudece la competencia y se lleva a los luchadores

Luchadores fieles a la empresa como The Young Bucks, Christopher Daniels, Frankie Kasarian y muchos más, dejaron la compañía tras la creación de AEW y aunque no se quiera aceptar, la disolución de The Bullet Club, también ayudó a que todo el talento terminara partiendo.

La culpa no es de AEW, la competencia siempre existió, pero Ring of Honor mucho tiempo dependió de que algunos luchadores cargaban con el peso del rating de toda la compañía y nunca pensaron que se terminarían yendo.

Siempre existieron tentaciones para los luchadores de ROH, una de ellas era la posibilidad de firmar con WWE y muchos la tomaron como CM Punk, Seth Rollins, Sami Zayn, Kevin Owens, Johnny Gargano, Tomasso Ciampa y Adam Cole, además de mucho otros.

Ring of Honor nunca pudo competir contra grandes monstruos que tenían contratos televisivos exorbitantes y no podía retener a esos luchadores, que más tarde se convertirían en competencia para ROH.

No perder la esencia de ROH

A todos nos gusta el romanticismo en las cosas y Ring of Honor siempre fue fiel a su manera de trabajar como empresa de lucha libre. No era WWE ni salía en televisión como TNA u otras compañías, siempre fueron la empresa “underground”.

Pero la popularidad también trae exposición y cuando comenzaron a tener mucha más notoriedad gracias a su calidad de luchas y luchadores que tenían, más y más gente necesitaba ver los programas semanales y a sus nuevos ídolos.

Fue necesario para Ring of Honor crecer y ser más importante, pero eso también fue un peligro para ellos, pues no sabían lo que significaba y sin querer romper sus códigos de empresa underground, nunca quisieron convertirse en una empresa de televisión, pero lo tuvieron que hacer.

Sin saber realizar un show al estilo TNA o WWE, llegaron a canales que no tenían tanta exposición como su competencia y al no saber cómo hacer un programa semanal para TV, tuvieron que sacar de la chistera algunas cosas y no todas funcionaron.

La falta de un luchador insignia

Para TNA en su momento fue AJ Styles, Sting, Samoa Joe y Kurt Angle. WWE tuvo a Stone Cold, John Cena y ahora Roman Reigns. Cada empresa de lucha libre necesita esa “cara de la compañía”, el estandarte que los represente y la razón para que la gente los voltee a ver.

Ring of Honor tuvo muchos de esos luchadores como Nigel McGuinness, Kevin Owens, Sami Zayn, David Richards y más, pero todos fueron a otras compañías y se quedó, porque todos los que mencionamos en algún momento fueron a probar suerte a TNA y WWE.

Ninguno se mantuvo con la compañía y la rotación en sus luchadores hizo que los ídolos de los diehard fans de ROH no tuvieran ese luchador que los represente y en las nuevas generaciones tampoco aparecieron, por lo que los fans también fueron perdiendo interés en el producto y no veían los pocos shows semanales que tenía la empresa.

No todo es malo, siempre ha sido semillero de gran talento

Algunos luchadores destacaron más que otros en la decadencia de Ring of Honor y serán muy cotizados para que las grandes empresas de lucha libre los busquen, así que pronto los podremos ver en WWE, AEW, Impact, NJPW o Stardom.

De los mexicanos podemos rescatar a Rush, Dragon Lee y Bandido, dos estrellas muy grandes y campeones en ROH, seguramente las ofertas les lloverán y tendrán que decidir cuál será su siguiente destino.

Jay Lethal es una de las grandes atracciones, ya no es un joven, pero su calidad es probada y es uno de los más populares. Regresar a Impact donde comenzó su popularidad o la WWE tal vez piense en una rivalidad con Xavier Woods, su ex compañero en TNA.

El talento joven destacó sobre el resto y hay un par de luchadores con mucho potencial y sobre todo, un talento puro de lucha libre. Rok-C y Jonathan Gresham, tienen un gran futuro por delante y tendrán las puertas abiertas en todas las empresas y para Rok-C, el mundo de la lucha libre femenil apenas comienza, así que podrá tener una gran empresa para su futuro.