Bandido, luchador mexicano, consigue el campeonato mundial de Ring of Honor

México tiene un nuevo representante en lo más alto de la lucha libre, pues Bandido se convirtió en el campeón mundial de la empresa Ring of Honor, pero desafortunadamente le tuvo que quitar el cinturón a otro compatriota, Rush.

Los últimos años de Ring of Honor han sido dominados por mexicanos, pues desde que Rush ganara el campeonato a Matt Taven en el evento Death Before Dishonor XVII el 27 de noviembre de 2019, sólo 78 días han pasado para que no haya un campeón mexicano.

Bandido acabó con el reinado de 498 días de Rush como campeón de Ring of Honor, el tercero más largo en la historia de la empresa, aunque sólo tuvo 2 defensas del título debido a la pandemia por COVID-19. El oriundo de Torreón es el segundo campeón de México en la empresa.

Ante el regreso de la gente a las arenas de Ring of Honor, Bandido sorprendió a los asistentes después de que venciera a Rush gracias a un paquetito para convertirse en el campeón de la empresa, pero no todo fue bueno para el de Torreón, pues “La Facción Ingobernable” entró para atacarlo.

La Bestia del Ring, padre de Rush y Kenny King, miembros de LFI entraron para golpear a Bandido junto al ahora ex campeón de Ring oh Honor, incluso el hermano de Rush, Dragon Lee también entró al ring, aunque no atacó a Bandido, pues han compartido varias veces el mismo bando.

¿Qué es la empresa de lucha libre Ring of Honor?

Ring of Honor nació en 2002 y fue una empresa de lucha libre independiente que le dio un lugar para poder explotar a talentos, además de Bandido, de explotar todo su potencial. Actualmente es una de las 4 empresas más importantes de lucha libre junto a WWE, Impact Wrestling y All-Elite Wrestling.

Durante sus inicios, algunos de los luchadores que estaban en ROH terminaron su participación en la empresa para ir con su primer contrato de televisión con TNA (antes era el nombre de la empresa, ahora es Impact Wrestling) y otros más probaron suerte en el territorio de desarrollo de WWE.

Samoa Joe, CM Punk, Seth Rollins, Austin Aries, Daniel Bryan, Roderick Strong, AJ Styles, Cesaro, Adam Cole, Kyle O’Riley, Kevin Owens, Sami Zayn, etc; son algunos de los luchadores que iniciaron en la empresa y brillan por luz propia en la lucha libre profesional en cualquier empresa.

Actualmente, ROH cuenta con una plantilla plagada de talento y mexicano que está llevando a la empresa a lo más alto del deporte. Además, del flamante nuevo campeón Bandido, Dragon Lee, Flamita, Rey Horus, Rush y la Bestia del Ring son algunos de los exponentes mexicanos en Ring of Honor.