En el futbol mundial podemos encontrar muchas cosas para identificarnos con algún equipo, selección o hasta con alguna competencia. De ahí, nacen las mascotas en el futbol, para animar a los aficionados y para ser un referente del cualquier club.

Mascotas como Aguigol que acompañó a la Selección Mexicana durante mucho tiempo, también el Gunnersaurus como principal fan del Arsenal y hasta La’eeb, mascota del siguiente Mundial en Qatar… es una ternura.

Foto: Especial

Desafortunadamente hay algunos equipos que tienen una gran idea, peeeeeero en la ejecución alguien no tomó bien las indicaciones y terminaron haciendo cualquier cosa, que en lugar de ser un referente de la afición, termina siendo algo abstracto como mascota de futbol.

Sólo podemos decir que en algunas de estas se pasaron de lanza y unas otras están hechas para Halloween y no para ser mascota de futbol. Pero, sin más preámbulo, juzguen ustedes mismos estas bellas piezas…

Foto: Getty Images

7 de las mascotas más extrañas del futbol

La mascota de futbol de Lobos BUAP

Pocos momentos fueron los que tuvieron los Lobos BUAP en la Liga MX, algunos destacados y otros meramente para el olvido. Uno de esos que quisiéramos olvidar fue de su mascota de futbol.

Un lobo híper realista, que parecía monstruo de película de terror, que mascota de futbol. Una cosa inolvidable, pero por las pesadillas que causó… hasta Freddy Krueger le pidió consejos.

Foto: Especial

Hammerhead, del West Ham

El futbol inglés tiene esa peculiaridad, tienen el torneo más competitivo, pero varias de las peores mascotas del futbol y el llamado Hammerhead del West Ham es la prueba de ello.

Está bien que su apodo sean los ‘hammers’, en español los martillos, pero otra muy diferente es que su mascota tenga la cabeza como martillo. ¿A quién se le ocurrió? Ni idea ¿Es una locura total? Sin lugar a dudas, hasta podría pasar como público del programa “Hasta en las mejores familia” de Carmelita Salinas.

Foto: Especial

Grayou, del Metz

¿Cómo hacer de una mascota de futbol algo que nadie quiere ver? El Metz en Francia tiene la respuesta. Un dragón guinda es la botarga que acompaña al equipo, aunque su diseño no es tan agradable para la vista, el equipo francés la ha adoptado bien y hasta su cuenta de redes oficiales ya tiene.

Foto: Especial

Kingsley, del Patrick Thistle

No sabemos en qué estaba pensando David Shrigley cuando decidió crear esta mascota de futbol para el Partick Thistle de Escocia. Lo que sí sabemos es que se volvió viral, aunque tal vez por las razones que su creador quería, pero es que sí se pasó de lanza.

Foto: Especial

Biolerman, del West Bromwich

Si Kingsley ya era una mala idea, ¿en qué cabeza se habrá pensando que esta sería una buena? Cuando la vieron por primera vez en 2018, la bautizaron como “la mejor mascota del futbol”, pero la realidad está bastante lejos.

Foto: Especial

Fred the Red, del Manchester United

Al ser los ‘Red Devils’, uno esperaría una mascota de futbol que, de miedo, casi como el de Lobos BUAP, pero no es así. En lugar de dar miedo, la botarga hasta se ve ‘kawaii’ con una carita redonda y unos cachetones.

Foto: Especial

Súper Pepino del Leganés

Nació en 2018 y adoptó ese nombre para honrar al apodo que tienen los aficionados. Un pepino, pero con disfraz de súper héroe no es algo muy común e incluso, ralla en algo tan atípico que parece extraño. Desafortunadamente, sólo tuvo dos años de vida, antes de que el Leganés le diera las gracias como mascota de futbol.

Foto: Especial

Moonchester and Moonbeam del Manchester City

Si el Manchester United aparece en esta lista, el ManCity no se pueden quedar atrás y, no sólo eso, compiten a tú por tú en la mascota más fea. La cosa es que, el City no tiene una, sino dos mascotas de futbol.

Inspirados en un par de extraterrestres, pero con orejas puntiagudas, que sinceramente no se ven nada agradables. Trataron de realizar el rostro más familiar, pero ni eso ayudó a estar en la categoría de mascota más extraña de futbol.

Foto: Especial