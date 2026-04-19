Lo que necesitas saber:
La última vez que el Manchester City ganó la Premier League fue en la temporada 2023-24, justamente ante el Arsenal.
¡Se aprieta la pelea por la Premier League! El Manchester City derrotó 2-1 al Arsenal, actual líder de la tabla general, y recortó la diferencia de 6 a tan solo 3 puntos.
Ahora, el equipo de Pep Guardiola necesita ganar el resto de sus partidos y esperar algún pequeño tropiezo de los ‘Gunners’.
Lo ideal para el City es (además de no perder), marcar todos los goles posibles de aquí al final de temporada; así en caso de empatar en puntos, se quedaría con la Premier por diferencia de goles, que es el primer criterio de desempate.
Manchester City va por la Premier League
La clave para conquistar la Premier League, hasta ahora, es la diferencia de goles. Suponiendo que el Manchester City y el propio Arsenal ganen sus partidos pendientes, ambos terminarían empatados en puntos.
- El Arsenal (70), en caso de ganar el resto de sus partidos, puede sumar 15 puntos más, lo que le daría un total de 85 pts.
- El City (67) tiene la oportunidad de sumar 18 puntos, es decir que, puede llegar hasta 85 pts.
En un escenario así, el ganador de la Premier League se definiría por la diferencia de goles que está en 37 y 36, en favor del Arsenal.
|N°
|Equipo
|Puntos
|Diferencia
de goles
|1°
|Arsenal
|70 pts
|37
|2°
|Manchester City
|67 pts
|36
Lo que significa que el Manchester City no solo debe ganar el resto de sus juegos, también marcar todos los goles posibles para quedarse con la diferencia de goles. Una derrota o empate, los haría depender del Arsenal.
¿Mejor aún? El Arsenal no solo tiene que prepararse para defender el liderato de la Premier League, también para jugar las semifinales de la Champions League contra el Atlético de Madrid. En pocas palabras, la presión está del lado de los ‘Gunners’.
Próximos partidos del Manchester City
El Manchester City todavía tiene 18 puntos en juego para arrebatarle la Premier League al Arsenal.
Además de los cinco partidos restantes de la temporada, aún tienen pendiente el partido contra el Crystal Palace de la jornada 31.
Es decir, 3 puntos extra que podrían marcar la diferencia entre campeón y subcampeón; ganador o perdedor.
|Partido
|Fecha
|Jornada
|Burnley vs Manchester City
|22 de abril
|34
|Everton vs Manchester City
|4 de mayo
|35
|Manchester City vs Brentford
|9 de mayo
|36
|Bournemouth vs Manchester City
|15 de mayo
|37
|Manchester City vs Crystal Palace
|22 de mayo
|31
|Manchester City vs Aston Villa
|24 de mayo
|38
En caso de que el Arsenal y el Manchester City empaten en puntos y en diferencia de goles, el siguiente criterio de desempate en la Premier League son los goles a favor. En pocas palabras, los goles definirán al nuevo campeón de Inglaterra.