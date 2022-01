¿A quién apoya cada estado de EU 🇺🇸 en las finales de conferencia de NFL?

Sólo quedan cuatro equipos en la postemporada de la NFL y cada uno tiene sus armas para poder aspirar a llegar al Super Bowl. ¿Cuál de estos cuatro es el favorito? Pues cada estado de Estados Unidos ya eligió a quién prefieren.

Sí, hay muchas rivalidades entre estados en EU, pero afortunadamente para estos cuatro equipos de NFL, ninguna se ve enfrentada para elegir. Hay dos equipos del mismo estado, los 49ers y los Rams, ambos representan a California… así que, uno será el hijo pródigo y el otro el patito feo.

De acuerdo con Betonline y basados en datos geoetiquetados de la red social Twitter, estos datos fueron recopilados desde que terminaron los partidos de la ronda divisional de NFL y se incluyeron más de 200 mil tweets para poder definir cuál es el favorito en Estados Unidos.

De primera instancia, la conferencia Americana tiene más estados apoyando a los Chiefs y Bengals, que la conferencia Nacional. 35 estados de nuestro vecino del norte apoyan a la Americana y sólo 15 a la Nacional. Tsssss y uno pensaría que los 49ers serían igual de populares en Estados Unidos que en México.

Sí, está falta de apoyo en Estados Unidos hacia 49ers o Rams no afecta en absolutamente nada a los equipos de la NFL, porque uno tendrá que ganar y llegar al Super Bowl, aunque la gente de ciertos estados no quiera o no los prefiera.

¿Quién es el equipo más apoyado en esta postemporada de la NFL?

Básicamente el primer puesto es para los Bengals, que tienen 19 estados a favor. 17 de ellos de la costa oeste de Estados Unidos (Illinois, Indiana, Ohio, Kentucky, Virgina, West Virginia, Maryland, Delaware, Carolina del Norte y del Sur, Nueva York, Connecticut, Vermont, New Hapshire, Georgia, Mississippi y Louisiana) y dos más de la costa Este (Utah y Colorado).

Chiefs es el siguiente con 16 estados que muestran su apoyo al equipo de NFL, la mayoría de la parte central de Estados Unidos. Alaska, Florida, Alabama, Tennessee, Minnesota, Iowa, Missouri, Arkansas, Dakota del Norte y Sur, Nebraska, Kansas, Texas, Oklahoma, Wyoming y Nuevo México.

Rams, tiene nueve estados apoyándolos en la ronda de final de conferencia de la NFL. Nevada, Arizona, Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, New Jersey, Massachusetts, Maine y Rhode Island.

Finalmente, 49ers es el equipo de la NFL menos favorecido por Estados Unidos en esta final de conferencia. Hawaii, California, Oregon, Washington, Idaho y Montana son sólo los seis estados que los apoyan.