Lo que necesitas saber: Su mascota Halo, se perdió en las inmediaciones de Hipsterrier, un albergue para perros en San Miguel de Allende.

El jugador de los Pumas de la UNAM, Aaron Ramsey, está pasando por un momento que no le deseamos ni a nuestros peores enemigos… su perrita Halo, fue reportada como perdida en un albergue en San Miguel de Allende.

Y sus deseos por volver a ver a su mascota son tantos, que no solo ofreció una recompensa a quien la devuelva, también la aumentó de 10 mil dólares a 20 mil. Lo único importante para él y su familia es que Halo regrese a casa.

Aaron Ramsey vía IG stories / Captura de pantalla

Aaron Ramsey pide ayuda para encontrar a su perro Halo

Momentos complicados está pasando el futbolista galés Aaron Ramsey junto a toda su familia, pues su mascota Halo, se perdió en las inmediaciones de Hipsterrier, un albergue para perros en San Miguel de Allende.

En redes sociales, tanto el jugador del Pumas como su esposa han compartido imágenes y videos de su perro de raza beagle, en los que han ofrecido recompensa por cualquier información que sirva para encontrarlo.

“Por favor, ayúdanos a encontrar a Halo. Se perdió en San Miguel de Allende, en las inmediaciones de Hipsterrier, un albergue para perros. Se ofrece recompensa. Toda información es valiosa. ¡Ayúdanos a que regrese con su familia!”, compartieron.

La recompensa de $20,000 dólares que ofrece Aaron Ramsey

La búsqueda de Halo continúa. Un día después de pedir ayuda, el futbolista publicó la ubicación del lugar donde Halo fue visto por última vez.

Como ya te lo contábamos, ofrecía una recompensa económica para poder encontrar a su fiel amiga… inicialmente era de $10,000 dólares. Sin embargo, los días pasan y la desesperación crece, por lo que Aaron duplicó la recompensa a 20 mil.

Aaron Ramsey pide ayuda para encontrar a su perro // Instagram:aaronramsey y colleen_ramsey

No solo eso, ha estado compartiendo todas las publicaciones sobre su perrita, actualizaciones de dónde fue vista por última vez y todo lo que pueda ayudar a las personas a encontrarla.

Desaparición del perro ocurrió desde hace unos días…

Lo raro de todo esto es que, según la esposa del futbolista, su mascota lleva perdida algunos días y apenas este domingo fueron avisados sobre la desaparición.

Además, en una publicación, el jugador reveló que Halo tenía un collar rastreador… aunque no ofreció más detalles al respecto.

Todo Internet se está uniendo para encontrar al perro de Aaron Ramsey, compartiendo en grupos locales la ubicación del lugar donde se perdió.

Y si te late la idea de ayudar, el futbolista ha solicitado apoyo de alguna persona que tenga un dron para poder ampliar la búsqueda.