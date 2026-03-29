Lo que necesitas saber: El Estadio Banorte fue inaugurado el 29 de mayo de 1966, con un partido amistoso entre el América y el Torino de la Liga de Italia.

El Estadio Banorte tendrá una capacidad de 87 mil asistentes para el Mundial 2026. Y aunque aumentó su aforo durante los trabajos de remodelación, está muy por debajo de los 115 mil asistentes que recibió durante el Mundial de México 1986.

Desde su inauguración en 1966, el entonces llamado Estadio Azteca, ha sufrido varios cambios en cuanto a su capacidad; la mayoría de ellas, de reducción. Acá vamos a repasar cada una de una de ellas y como pasó de 115 mil a 87 mil asistentes.

Foto: Shutterstock

La capacidad del Estadio Banorte

El Estadio Banorte fue inaugurado el 29 de mayo de 1966, con un partido amistoso entre el América y el Torino de la Liga de Italia. En aquel entonces tenía una capacidad de 110 mil asistentes, quienes vieron a Arlindo Dos Santos marcar el primer gol del estadio ¿Lo recuerdan?

Para el Mundial de México 1970, cuando Brasil se coronó campeón de mundo, mantuvo esa capacidad. Sin embargo, su gran cambió llegó en 1986, para el segundo Mundial en nuestro país.

Remodelación para México 1986

Los trabajos de remodelación iniciaron en 1984 y terminaron un año más tarde. Uno de los cambios más importantes fue la ampliación en su aforo de 110 mil a 115 mil asistentes, entre nuevos palcos y una zona exclusiva para la FIFA, la capacidad aumentó considerablemente.

Hasta ahora, esa ha sido su capacidad máxima en toda la historia.

Fotografía @MexicoCity26 vía X

2001

Con el paso del tiempo el aforo comenzó a disminuir. En el 2001, colocaron butacas individuales en algunas zonas del estadio en lugar de las gradas corridas de concreto que tenía. Eso redujo su capacidad a los 105 mil asistentes.

2013

En el 2013 y para cumplir con los requisitos de la Liga Mx, quitaron las gradas corridas que aún permanecían en el estadio para reemplazar las por butacas individuales, tal como en el 2001, lo que disminuyó aún más la capacidad a tan solo 103 mil asistentes.

2016

Seguro recuerdan que en el 2016, la NFL regresó a México con el juego entre los Oakland Raiders vs Houston Texans en el Estadio Banorte. Bueno, pues para que eso fuera posible, el estadio tuvo que someterse a otra remodelación, específicamente para cumplir con las normas de la liga.

Construyeron varias áreas VIP, palcos, suites ejecutivas, y el palco de prensa de cambió a lo que hoy conocemos como el palco de transmisión, dichos cambios redujeron aún más su capacidad a 83 mil 264 asistentes.

Foto: @EstadioBanorte

2026

Después de 10 años, el Estadio Banorte tuvo una nueva remodelación para el Mundial 2026 y aunque los trabajos aún no han terminado, sí sabemos que su capacidad aumentará a 87 mil asistentes, aunque se mantendrá por debajo de los 115 mil aficionados que alguna vez recibió.

Capacidad del Estadio Banorte durante el paso de los años

Año Capacidad 1966 110 mil asistentes 1986 115 mil asistentes 1999 110 mil asistentes 2001 105 mil asistentes 2013 103 mil asistentes 2016 83 mil 264 asistentes 2026 87 mil asistentes

Así va quedando el Estadio Banorte / Foto: Shutterstock

Una vez que se inicie el Mundial 2026, el Estadio Banorte se convertirá oficialmente en el único estadio en ser tres veces mundialista; 1970, 1986 y 2026.