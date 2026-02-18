Lo que necesitas saber:

El ganador del Abierto Mexicano de Tenis recibe un guaje de plata como trofeo.

El Abierto Mexicano de Tenis se jugó por primera vez en 1993. Desde aquella primera edición y hasta ahora, tres tenistas se han coronado tetracampeones en tierras mexicanas.

El primero fue el austriaco Thomas Muster, quien ganó las cuatro primeras ediciones. David Ferrer siguió sus pasos al llevarse la victoria en 2010, 2011, 2012 y 2015. El gran Rafael Nadal no podía quedar fuera y alcanzó el tetracampeonato en el 2022, luego de sus victorias en 2005, 2013, 2020.

¿Sabían que en 1999 fue el único año en que no se jugó el Abierto Mexicano? Ni si quiera en los años de covid-19 se detuvo la competencia.

Thomas Muster, tenista austriaco
Fotografía abiertomexicanodetenis.com

Todos los campeones del Abierto Mexicano de Tenis

CampeónSubcampeónAño
1Tomas MachacAlejandro Davidovich2025
2Alex de MiñaurCasper Ruud2024
3Alex de MiñaurTommy Paul2023
4Rafael NadalCameron Norrie2022
5Alexander ZverevStefanos Tsitsipas2021
6Rafael NadalTaylor Fritz2020
7Nick KyrgiosAlexander Zverev2019
8Juan Martín del PotroKevin Anderson2018
9Sam QuerreyRafael Nadal2017
10Dominic ThiemBernard Tomic2016
11David FerrerKei Nishikori2015
12Grigor DimitrovKevin Anderson2014
13Rafael NadalDavid Ferrer2013
14David FerrerFernando Verdasco2012
15David FerrerNicolás Almagro2011
16David FerrerJuan Carlos Ferrero2010
17Nicolás AlmagroGaël Monfils2009
18Nicolás AlmagroDavid Nalbandian2008
19Juan I. ChelaCarlos Moyá2007
20Luis HornaJuan Ignacio Chela2006
21Rafael NadalÁlbert Montañés2005
22Carlos MoyaFernando Verdasco2004
23Agustín CalleriMariano Zabaleta2003
24Carlos MoyaFernando Meligeni2002
25Gustavo KuertenGalo Blanco2001
26Juan Ignacio ChelaMariano Puerta2000
27Jiri NovakXavier Malisse1998
28Francisco ClavetJuan Albert Viloca1997
29Thomas MusterJiri Novak1996
30Thomas MusterFernando Meligeni1995
31Thomas MusterRoberto Jabali1994
32Thomas MusterCarlos Costa1993

Máximos ganadores del Abierto Mexicano

CampeónTítulosAños
Thomas Muster41993, 1994, 1995, 1996
David Ferrer42010, 2011, 2012, 2015
Rafael Nadal42005, 2013, 2020, 2022

¿Por qué no se jugó el Abierto Mexicano en 1999?

El Abierto Mexicano de Tenis no se jugó en 1999 por algunos problemas en la logística. Desde aquel año, los organizadores ya estaban preparando todo para mudar el Abierto de la Ciudad de México a Acapulco, así que, mientras arreglaban todos los detalles, dejaron pasar ese año.

