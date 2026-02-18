Lo que necesitas saber: El ganador del Abierto Mexicano de Tenis recibe un guaje de plata como trofeo.

El Abierto Mexicano de Tenis se jugó por primera vez en 1993. Desde aquella primera edición y hasta ahora, tres tenistas se han coronado tetracampeones en tierras mexicanas.

El primero fue el austriaco Thomas Muster, quien ganó las cuatro primeras ediciones. David Ferrer siguió sus pasos al llevarse la victoria en 2010, 2011, 2012 y 2015. El gran Rafael Nadal no podía quedar fuera y alcanzó el tetracampeonato en el 2022, luego de sus victorias en 2005, 2013, 2020.

¿Sabían que en 1999 fue el único año en que no se jugó el Abierto Mexicano? Ni si quiera en los años de covid-19 se detuvo la competencia.

Fotografía abiertomexicanodetenis.com

Todos los campeones del Abierto Mexicano de Tenis

N° Campeón Subcampeón Año 1 Tomas Machac Alejandro Davidovich 2025 2 Alex de Miñaur Casper Ruud 2024 3 Alex de Miñaur Tommy Paul 2023 4 Rafael Nadal Cameron Norrie 2022 5 Alexander Zverev Stefanos Tsitsipas 2021 6 Rafael Nadal Taylor Fritz 2020 7 Nick Kyrgios Alexander Zverev 2019 8 Juan Martín del Potro Kevin Anderson 2018 9 Sam Querrey Rafael Nadal 2017 10 Dominic Thiem Bernard Tomic 2016 11 David Ferrer Kei Nishikori 2015 12 Grigor Dimitrov Kevin Anderson 2014 13 Rafael Nadal David Ferrer 2013 14 David Ferrer Fernando Verdasco 2012 15 David Ferrer Nicolás Almagro 2011 16 David Ferrer Juan Carlos Ferrero 2010 17 Nicolás Almagro Gaël Monfils 2009 18 Nicolás Almagro David Nalbandian 2008 19 Juan I. Chela Carlos Moyá 2007 20 Luis Horna Juan Ignacio Chela 2006 21 Rafael Nadal Álbert Montañés 2005 22 Carlos Moya Fernando Verdasco 2004 23 Agustín Calleri Mariano Zabaleta 2003 24 Carlos Moya Fernando Meligeni 2002 25 Gustavo Kuerten Galo Blanco 2001 26 Juan Ignacio Chela Mariano Puerta 2000 27 Jiri Novak Xavier Malisse 1998 28 Francisco Clavet Juan Albert Viloca 1997 29 Thomas Muster Jiri Novak 1996 30 Thomas Muster Fernando Meligeni 1995 31 Thomas Muster Roberto Jabali 1994 32 Thomas Muster Carlos Costa 1993

Máximos ganadores del Abierto Mexicano

Campeón Títulos Años Thomas Muster 4 1993, 1994, 1995, 1996 David Ferrer 4 2010, 2011, 2012, 2015 Rafael Nadal 4 2005, 2013, 2020, 2022

¿Por qué no se jugó el Abierto Mexicano en 1999?

El Abierto Mexicano de Tenis no se jugó en 1999 por algunos problemas en la logística. Desde aquel año, los organizadores ya estaban preparando todo para mudar el Abierto de la Ciudad de México a Acapulco, así que, mientras arreglaban todos los detalles, dejaron pasar ese año.