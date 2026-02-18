Lo que necesitas saber:
El ganador del Abierto Mexicano de Tenis recibe un guaje de plata como trofeo.
El Abierto Mexicano de Tenis se jugó por primera vez en 1993. Desde aquella primera edición y hasta ahora, tres tenistas se han coronado tetracampeones en tierras mexicanas.
El primero fue el austriaco Thomas Muster, quien ganó las cuatro primeras ediciones. David Ferrer siguió sus pasos al llevarse la victoria en 2010, 2011, 2012 y 2015. El gran Rafael Nadal no podía quedar fuera y alcanzó el tetracampeonato en el 2022, luego de sus victorias en 2005, 2013, 2020.
¿Sabían que en 1999 fue el único año en que no se jugó el Abierto Mexicano? Ni si quiera en los años de covid-19 se detuvo la competencia.
Todos los campeones del Abierto Mexicano de Tenis
|N°
|Campeón
|Subcampeón
|Año
|1
|Tomas Machac
|Alejandro Davidovich
|2025
|2
|Alex de Miñaur
|Casper Ruud
|2024
|3
|Alex de Miñaur
|Tommy Paul
|2023
|4
|Rafael Nadal
|Cameron Norrie
|2022
|5
|Alexander Zverev
|Stefanos Tsitsipas
|2021
|6
|Rafael Nadal
|Taylor Fritz
|2020
|7
|Nick Kyrgios
|Alexander Zverev
|2019
|8
|Juan Martín del Potro
|Kevin Anderson
|2018
|9
|Sam Querrey
|Rafael Nadal
|2017
|10
|Dominic Thiem
|Bernard Tomic
|2016
|11
|David Ferrer
|Kei Nishikori
|2015
|12
|Grigor Dimitrov
|Kevin Anderson
|2014
|13
|Rafael Nadal
|David Ferrer
|2013
|14
|David Ferrer
|Fernando Verdasco
|2012
|15
|David Ferrer
|Nicolás Almagro
|2011
|16
|David Ferrer
|Juan Carlos Ferrero
|2010
|17
|Nicolás Almagro
|Gaël Monfils
|2009
|18
|Nicolás Almagro
|David Nalbandian
|2008
|19
|Juan I. Chela
|Carlos Moyá
|2007
|20
|Luis Horna
|Juan Ignacio Chela
|2006
|21
|Rafael Nadal
|Álbert Montañés
|2005
|22
|Carlos Moya
|Fernando Verdasco
|2004
|23
|Agustín Calleri
|Mariano Zabaleta
|2003
|24
|Carlos Moya
|Fernando Meligeni
|2002
|25
|Gustavo Kuerten
|Galo Blanco
|2001
|26
|Juan Ignacio Chela
|Mariano Puerta
|2000
|27
|Jiri Novak
|Xavier Malisse
|1998
|28
|Francisco Clavet
|Juan Albert Viloca
|1997
|29
|Thomas Muster
|Jiri Novak
|1996
|30
|Thomas Muster
|Fernando Meligeni
|1995
|31
|Thomas Muster
|Roberto Jabali
|1994
|32
|Thomas Muster
|Carlos Costa
|1993
Máximos ganadores del Abierto Mexicano
|Campeón
|Títulos
|Años
|Thomas Muster
|4
|1993, 1994, 1995, 1996
|David Ferrer
|4
|2010, 2011, 2012, 2015
|Rafael Nadal
|4
|2005, 2013, 2020, 2022
¿Por qué no se jugó el Abierto Mexicano en 1999?
El Abierto Mexicano de Tenis no se jugó en 1999 por algunos problemas en la logística. Desde aquel año, los organizadores ya estaban preparando todo para mudar el Abierto de la Ciudad de México a Acapulco, así que, mientras arreglaban todos los detalles, dejaron pasar ese año.