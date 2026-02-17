Lo que necesitas saber:

Thomas Muster, tenista austriaco, no solo se convirtió en el primer campeón del Abierto Mexicano de Tenis, también ganó las primeras cuatro ediciones, de 1993 a 1996.

El Abierto Mexicano de Tenis es uno de los eventos deportivos más importantes que se celebran en nuestro país, pero ¿se han preguntado qué es? ¿Desde cuándo se celebra? ¿Y cuándo llegó a Acapulco? 

Bueno, acá les vamos a contar todo. Aunque claro, si son grandes fans del deporte blanco, seguro ya lo saben, pero también hay que pensar en los nuevos fans del tenis que siempre quieren saber un poco más. 

Abierto Mexicano de Tenis
Fotografía abiertomexicanodetenis.com

¿Qué es el Abierto Mexicano?

El Abierto Mexicano de tenis es un torneo oficial, avalado por la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP). Entra en la categoría ATP 500, lo que significa que el ganador en singles recibe 500 puntos en el ranking mundial. El otro finalista no se va con las manos vacías; por el contrario, se va con 330 puntos, los semifinalistas 200, los cuartofinalistas reciben 100, y aquellos que llegan a la segunda ronda, 50

  • Puntos singles
    • Campeón: 500 pts
    • Finalista: 330 pts
    • Semifinalista: 200 pts
    • Cuartos de final: 100 pts
    • 2da Ronda: 50 pts
    • Qualy: 25 pts
    • Qualy 2: 13 pts

Es decir, que el torneo sirve para escalar varias posiciones en el ranking mundial y de ahí su importancia. Por lo general, compiten 32 tenistas en singles y 16 parejas en dobles. En el caso de las parejas, la repartición queda de la siguiente manera; campeones, 500 puntos, finalistas, 300, semifinalistas, 180 y cuartofinalistas, 90.

  • Puntos dobles
    • Campeón: 500 pts
    • Finalista: 300 pts
    • Semifinalistas: 180 pts
    • Cuartos de final: 90 pts
    • Qualy: 45 pts
    • Qualy 2: 25 pts
Rafael Nadal en el Abierto Mexicano de Tenis del 2022
Fotografía abiertomexicanodetenis.com

¿Cuándo llegó a Acapulco el Abierto Mexicano de tenis?

Desde el 2001, el Abierto Mexicano de Tenis se celebra en las playas de Acapulco, Guerrero. Aunque no siempre fue así, por allá de 1993, antes de la mudanza, el torneo se jugó en la Ciudad de México.

Thomas Muster, tenista austriaco, no solo se convirtió en el primer campeón del Abierto, también ganó las primeras cuatro ediciones, de 1993 a 1996. Un domino absoluto.

El torneo se celebró de forma consecutiva de 1993 a 1998. Sin embargo, en 1999 no pudo jugarse por algunos problemas en la logístico y es que para esos años, los organizadores ya estaban preparando todo para hacer la mudanza a Acapulco.

Ese ha sido el único año que se interrumpió la competencia; ni siquiera durante los años de la pandemia de covid-19 se detuvo.

Thomas Muster, tenista austriaco
Fotografía abiertomexicanodetenis.com

Y por si tenían la duda, el trofeo que se lleva el campeón del Abierto Mexicano de Tenis rinde homenaje al tradicional guaje, tan popular en la cultura mexicana; hecho de plata. Puede que lejos parezca una pera o alguna otra fruta, pero se trata de un guaje.

Hasta el 2013, el Abierto Mexicano se jugó en arcilla, pero a partir del 2014 y en la actualidad, la organización cambió a cancha dura.

Aunque el Abierto tiene una gran cantidad de historias por contar, acá les dejamos brevemente su origen y su llegada a Acapulco. Y por si tienen la duda, aquí les dejamos toda la información de la edición de 2026.

Últimos campeones del Abierto Mexicano

CampeónAñoPaís de origen
Tomás Machac2025Chequia
Alex de Miñaur2024Australia
Alex de Miñaur2023Australia
Rafael Nadal2022España
Alexander Zverev2021Alemania
Rafael Nadal2020España
Nick Kyrgios2019Australia
Juan Martín del Potro2018Argentina
Sam Querrey2017Estados Unidos
Dominic Thiem2016Austria

Todo lo que no sabías que necesitas saber lo encuentras en Sopitas.com

¿Qué necesita el Real Madrid y el resto de equipos para avanzar a octavos de la Champions?

¿Qué necesita el Real Madrid y el resto de equipos para avanzar a octavos de la Champions?
¿Cuándo puede ser convocado Álvaro Fidalgo con la Selección Mexicana?

Alvaro Fidalgo ya dio el ‘Sí’: ¿Cuándo puede ser convocado con la Selección Mexicana?
Definido el calendario de México antes del Mundial 2026: ¿A cuántos mundialistas enfrenta?

Todos los partidos de México antes del Mundial 2026: ¿A cuántos mundialistas enfrenta?
Edson Álvarez es operado del tobillo: ¿Y el Mundial?

Edson Álvarez es operado del tobillo: ¿Y el Mundial?

Comentarios

Comenta con tu cuenta de Facebook