Lo que necesitas saber: Thomas Muster, tenista austriaco, no solo se convirtió en el primer campeón del Abierto Mexicano de Tenis, también ganó las primeras cuatro ediciones, de 1993 a 1996.

El Abierto Mexicano de Tenis es uno de los eventos deportivos más importantes que se celebran en nuestro país, pero ¿se han preguntado qué es? ¿Desde cuándo se celebra? ¿Y cuándo llegó a Acapulco?

Bueno, acá les vamos a contar todo. Aunque claro, si son grandes fans del deporte blanco, seguro ya lo saben, pero también hay que pensar en los nuevos fans del tenis que siempre quieren saber un poco más.

¿Qué es el Abierto Mexicano?

El Abierto Mexicano de tenis es un torneo oficial, avalado por la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP). Entra en la categoría ATP 500, lo que significa que el ganador en singles recibe 500 puntos en el ranking mundial. El otro finalista no se va con las manos vacías; por el contrario, se va con 330 puntos, los semifinalistas 200, los cuartofinalistas reciben 100, y aquellos que llegan a la segunda ronda, 50.

Puntos singles Campeón: 500 pts Finalista: 330 pts Semifinalista: 200 pts Cuartos de final: 100 pts 2da Ronda: 50 pts Qualy: 25 pts Qualy 2: 13 pts



Es decir, que el torneo sirve para escalar varias posiciones en el ranking mundial y de ahí su importancia. Por lo general, compiten 32 tenistas en singles y 16 parejas en dobles. En el caso de las parejas, la repartición queda de la siguiente manera; campeones, 500 puntos, finalistas, 300, semifinalistas, 180 y cuartofinalistas, 90.

Puntos dobles Campeón: 500 pts Finalista: 300 pts Semifinalistas: 180 pts Cuartos de final: 90 pts Qualy: 45 pts Qualy 2: 25 pts



¿Cuándo llegó a Acapulco el Abierto Mexicano de tenis?

Desde el 2001, el Abierto Mexicano de Tenis se celebra en las playas de Acapulco, Guerrero. Aunque no siempre fue así, por allá de 1993, antes de la mudanza, el torneo se jugó en la Ciudad de México.

Thomas Muster, tenista austriaco, no solo se convirtió en el primer campeón del Abierto, también ganó las primeras cuatro ediciones, de 1993 a 1996. Un domino absoluto.

El torneo se celebró de forma consecutiva de 1993 a 1998. Sin embargo, en 1999 no pudo jugarse por algunos problemas en la logístico y es que para esos años, los organizadores ya estaban preparando todo para hacer la mudanza a Acapulco.

Ese ha sido el único año que se interrumpió la competencia; ni siquiera durante los años de la pandemia de covid-19 se detuvo.

Y por si tenían la duda, el trofeo que se lleva el campeón del Abierto Mexicano de Tenis rinde homenaje al tradicional guaje, tan popular en la cultura mexicana; hecho de plata. Puede que lejos parezca una pera o alguna otra fruta, pero se trata de un guaje.

Hasta el 2013, el Abierto Mexicano se jugó en arcilla, pero a partir del 2014 y en la actualidad, la organización cambió a cancha dura.

Aunque el Abierto tiene una gran cantidad de historias por contar, acá les dejamos brevemente su origen y su llegada a Acapulco. Y por si tienen la duda, aquí les dejamos toda la información de la edición de 2026.

