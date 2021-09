Además de Ansu Fati, ¿Cuántos jugadores han llevado el dorsal 10 en el Barcelona desde el 2000?

Era inevitable y aunque parezca difícil ver a un nuevo jugador número 10 en el Barcelona, tras la salida de Lionel Messi, llegó el día. Ansu Fati se convirtió en el heredero de uno de los dorsales míticos en la historia del futbol mundial.

A su corta edad, porque tiene 18 años, Ansu Fati ya es el dorsal 10 del Barcelona y para los románticos del futbol, el dorsal “10” en cualquier equipo es una responsabilidad mayor y que no todos los jugadores tienen la calidad y talento para representar bien el número, ahora imagínense el del Barça.

Pero Ansu Fati no le hace el feo a los retos, pues a pesar de ser adolescente ya era una de las figuras más sobresalientes del Barcelona y con un futuro inmenso. La salida de Messi, dejó abierta la posibilidad de que el joven español diera un paso al frente por el número y como figura.

Aunque se podría pensar que un jugador como Messi para el Barcelona, seguramente el mejor jugador en su historia, merecería que retiraran el dorsal como lo hizo el Napoli con la 10 de Maradona. Peeeeeeeeeeero, desafortunadamente el Barça no puede hacerlo por reglamente y aquí te decimos todo.

Para la temporada 2021-2022, otro canterano del equipo culé portará el dorsal y Ansu Fati será el sexto jugador desde el nuevo milenio que usa ese mítico número en el Barcelona, además de ser el segundo canterano desde el 2000’s que porta dicho dorsal.

¿Quiénes han sido los otros 10 del Barça?

Jari Litmanen

Aunque muchos posiblemente no lo recuerden, Litmanen es uno de los jugadores europeos que brillaron en el futbol, no por nada fue uno de los futbolistas más importantes del Ajax que consiguió la Champions League en los 90’s, pero que no pudo lograr mostrar su calidad con el Barcelona.

El mejor finlandés en la historia del futbol, llegó al Barça en 1999 y en esa temporada se hizo con el dorsal 10, lo contamos dentro de los jugadores que llevaron el dorsal desde los 2000’s simplemente porque la temporada 1999-2000 llevo la 10, por lo menos seis meses.

Rivaldo

El astro brasileño ya llevaba varios años con el Barcelona, pero fue hasta la temporada 2000-2001 que le dieron el dorsal 10 y fue en sus últimas dos temporadas con el equipo que llevó ese dorsal, porque salió en 2002 del conjunto culé.

Durante las temporadas que tuvo el 10 en la espalda, hizo 50 goles con el Barcelona en más de 80 partidos, aunque desafortunadamente no pudo conseguir ningún campeonato con uno de los equipos en los que más brilló en el futbol.

Juan Román Riquelme

No por nada le dicen “El último diez”, pues si alguien llena las características de un diez clásico dentro del campo, ese es Riquelme. Llegó al Barcelona después de ganarlo todo con Boca Juniors y de ganarle al Real Madrid en aquella Copa Intercontinental del 2000´s.

El técnico era Louis Van Gaal y en palabras de Riquelme, no pudo lucir con el equipo porque su DT le pedía desempeñar otra posición, además de que el estratega holandés no pidió al argentino. Estuvo una temporada con el Barça y dijo adiós.

Ronaldinho

Ya comenzamos a ver a los máximos exponentes del equipo en los últimos años, desde la llegada de Ronaldinho y la salida de Riquelme, el dorsal 10 quedó libre y fue para el brasileño. Ese dorsal diez quedó bien representado en los pies mágicos del brasileño.

Balón de Oro, Champions League, ovación en el Santiago Bernabéu son sólo algunas de las cosas que Ronaldinho logró usando ese mítico 10 del Barcelona. Maravilló al mundo con su talento y peculiar carisma que enamoró hasta los rivales.

Messi

¿Se puede decir algo sobre Lionel Messi con el Barcelona que no se haya dicho o que el argentino no haya hecho? La respuesta es no, porque el seis veces ganador del Balón de Oro logró e hizo todo lo que pudo con el equipo culé, además fue el primer canterano del nuevo milenio en tener el 10.

No siempre usó el 10, pues debutó con el dorsal 30 y después usó el 19, pero inminentemente con la salida de Ronaldinho, el número llegaría a su playera y el resto es historia.