“Se fue la administración anterior y quedamos campeones”: Carlos Hermosillo sobre Cruz Azul

La euforia por el noveno título de Cruz Azul sigue y seguirá, pero sus ex jugadores y figuras se unieron a las celebraciones. Carlos Hermosillo no se quedó atrás y, al mismo tiempo, aprovechó para lanzar pedradas a los directivos que ya no están en el club.

Billy Álvarez salió de la dirigencia de La Máquina en los últimos meses de 2020 y desde entonces, el equipo cambió por completo hasta cortar su sequía de 23 años sin coronarse en la Liga. Ahora el ex presidente está prófugo de la justicia.

Sin embargo, los cambios en la administración celeste provocaron la alegría de millones de personas, que incluyen a los futbolistas y personal del Cruz Azul, hasta sus aficionados. Entre ellos, no podía faltar Hermosillo, quien sabe lo que significa formar parte de la institución.

“Gracias jugadores, gracias Juan Reynoso. Nos hicieron muy felices. Estoy muy feliz, es algo que voy a recordar siempre. Se acabó la malaria. Se fue la anterior administración y casualmente quedamos campeones en la segunda temporada. ¡Arriba La Máquina! Digan lo que digan, somos campeones“, dijo en un video.

Por si fuera poco, Carlos Hermosillo también vivió un campeonato cementero. Fue compañero del director técnico Juan Reynoso hace más de 2 décadas, cuando los celestes vencieron al León en la Final del Invierno 97.

Carlos Hermosillo se perdió el gol del título

Más allá de la felicidad que representó el campeonato del Guardianes 2021, el ex delantero tendrá una anécdota para la posteridad. Se desempeña como analista y comentarista, por lo que tuvo que trabajar después del Cruz Azul vs Santos.

Hermosillo vivió el ansiado título en compañía de Manuel Sol y Miguel Gurwitz, quienes aprovecharon los 90 minutos de juego para pedir de cenar y ahí llegó la mala fortuna para el ídolo cruzazulino.

“Estábamos esperando la cena en Telemundo porque terminando el partido teníamos nuestro programa. Bajé yo primero, luego me querían mandar otra vez y les dije “vayan ustedes”. Carlos Hermosillo humildemente se paró por el sushi y cayó el gol“, contó Gurwitz en uno de los programas de Marca Claro.