DT se negó a dirigir un partido por temor al coronavirus y fue despedido

Dentro del mundo del futbol existen un sinfín de historias que valen la pena sacar a la luz. Esta que involucra a Adolfo Sormani, ex DT del FK Partizani en Albania, es una muy interesante, pues el club lo despidió ya que se negó a dirigir un partido… pero no, no fue por necedad o algo similar, sino que tenía miedo de contagiarse de coronavirus (contrario al ‘Piojo’ Herrera ante Pumas) y tenía ‘motivos de peso’; aún así rescindieron de su contrato y quedó desempleado.

De acuerdo a información de la prensa de Albania y un comunicado que le mandó el FK Partizani a Adolfo Sormani, fue como se filtraron estos detalles y es que se argumenta que el temor al coronavirus fue lo que orilló al club a despedir a su técnico.

FK Partizani announced the separation with the manager Adolfo Sormani. The club decided to terminate his contract after the manager and his two Italian assistants decided not to take part in the Tirana derby due to concerns regarding COVID-19 since 5 players tested positive — Ermal Kuka (@Ermal_Kuka) July 13, 2020

Las cosas estuvieron así. El FK Partizani dio a conocer hace unos días que 5 de sus jugadores no iban a ver acción en el duelo del viernes pasado ante el KF Tirana debido a que dieron positivo a coronavirus, por lo que la plantilla quedó ‘mermada’ de cara a este clásico del país.

El DT argumentó que lo mejor sería tratar de posponer el juego ya que no habían las condiciones idóneas de que se jugara pero se lo negaron. Según se comenta entre la prensa, esta petición se basó en la premisa de que él tenía miedo a contraer coronavirus, pues la pandemia está más latente que nunca, por lo que no le quedó de otra que decidir no asistir al juego.

El viernes pasado Adolfo Sormani le comunicó al club que no asistiría al partido del FK Partizani, pues tenía miedo a contraer coronavirus, pues con el antecedente de sus 5 jugadores que dieron positivo, él podría exponerse, por lo que también pensando en su familia, no fue al campo.

El momento del despido

Ahora, este lunes el club comunicó que Adolfo Sormani quedaba fuera del club; no explicaron los motivos de su salida, tampoco dijeron nada acerca del coronavirus pero lo que se sabe es que tomaron la decisión luego de que optó no exponerse en el juego del FK Partizani, por lo que ya no dirigirá en Albania.

NJOFTIM FK Partizani njofton sot ndërprerjen me efekt të menjëhershëm të bashkëpunimit me trajnerin Adolfo Sormani dhe dy pjestarët e stafit Giovanni Mazzella dhe Gabriele Faccia.Klubi i 16-të herë kampion i Shqipërisë në tre ndeshjet e mbetura të këtij sezoni, do të drejtohet pic.twitter.com/j6TZsBP6bg — FK Partizani UG (@UltrasGuerils) July 13, 2020

“FK Partizani anuncia hoy la interrupción con efecto inmediato de la cooperación con el entrenador Adolfo Sormani y dos miembros del personal técnico, Giovanni Mazzella y Gabriele Faccia“, mencionó el FK Partizani en un comunicado.