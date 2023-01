?POCHO GUZMÁN?



Es un ganador. Quiero que esté bien físicamente, no quiero arriesgar, es temprano en la temporada. Me preocupo por las lesiones. Más que ninguno de aquí, estoy esperando que esté bien, no para que entre desde el banquillo, sino para que esté 90 minutos: Paunovic pic.twitter.com/PyUQZYQIfV