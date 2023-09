Lo que necesitas saber: Cruz Azul es penúltimo lugar en la Liga MX y su afición ya se hartó de que ni a la directiva ni a los jugadores parece importarles hacer algo

Es que tú también, cómo se te ocurre irle al Cruz Azul… No, no es cierto, muy respetable irle a la Máquina, y más respetable aún mostrarle al equipo que no están nada contentos con lo que están haciendo. ¡La afición cementera prepara una protesta en uno de sus juegos como local!

Oh sí, la afición de Cruz Azul ya se cansó de las burlas y los memes por eso de que les irá mejor en la tercera división de Haití. De hecho en el más reciente partido como local del equipo, contra Querétaro, la voz del estadio se hizo sentir con abucheos, gritos e insultos, pero eso no parece ser suficiente.

La afición de Cruz Azul prepara una protesta en el Azteca / Foto: MexSport

Cruz Azul nomás no camina y su afición ya se cansó

De acuerdo con Récord, Fue a través de redes sociales donde se hizo el llamado a protestar por lo mal que está el Cruz Azul en la Liga MX. Los celestes están en el penúltimo lugar de la tabla con sólo 5 puntos producto de 1 victoria, 2 empates y 6 derrotas en 9 partidos.

Neta nada más porque todavía no hay descenso y no se ve para cuándo regrese, que si no, Cruz Azul ya estaría cerca de irse a la división de plata. Y peor aún, viendo que a sus jugadores parece importarles poco (sí, lo decimos por la polémica fiesta del Titán Salcedo), pues la afición tiene razones más que suficientes para mandar un mensaje contundente.

¿Cómo y cuándo sería la protesta por el mal paso del Cruz Azul?

Aunque Cruz Azul tendrá un juego como local un poco antes, la protesta será hasta a finales de octubre. La afición cementera planea manifestarse el 28 de octubre cuando Cruz Azul reciba a León en la Jornada 14 de la Liga MX.

Pasa que el único juego como local que tendrán antes de esa fecha es contra Pumas y no quieren arriesgarse a que la afición auriazul les arruine la protesta invadiendo el Azteca. Baia, baia…

Lo anterior porque la idea es que la afición asista con normalidad al estadio pero se salgan de las tribunas al inicio del juego y durante 9 minutos. ¿El objetivo? Que el estadio luzca lo más vacío posible y la señal en televisión lo transmita completamente en vivo.

“No les pedimos que dejen de ir al estadio, eso es decisión de cada quién y es respetable, pero si no puedes usar un cartel esto es una muestra muy evidente ante lo que no pueden manipular”.

Sólo nos resta preguntar a todos y todas las que le van a Cruz Azul: ¿te unirás?

