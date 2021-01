¡Increíble! Afición del Tottenham recauda fondos para su rival en la FA Cup

La FA Cup es un torneo que siempre nos permite contar historias increíbles, muchas de ellas protagonizadas por clubes modestos que sorprenden a los más importantes. En esta edición, es turno del Tottenham y el Marine FC.

Estos equipos se enfrentarán en la tercera ronda de la competencia y más allá de lo que ocurra en el campo el domingo 10 de enero, el duelo quedará marcado por un noble gesto que encabezó la afición de los Spurs.

El Marine FC reside en Crosby, Merseyside, y milita en la Division One North West de la Northern Premier League. Al tratarse de una institución regional, su situación económica es muy diferente a la de equipos con ingresos millonarios.

Esto sumado a los efectos de la pandemia de COVID-19, ponen al club en una situación difícil. De acuerdo con la FIFA, se estima que sus pérdidas al jugar la FA Cup a puerta cerrada superen las 100 mil libras esterlinas (aproximadamente 2 millones 700 mil pesos mexicanos).

Al enterarse de esto, la afición del Tottenham tomó cartas en el asunto. Poco a poco se crearon varias colectas en páginas de internet y todas tienen el objetivo de patrocinar al plantel de la escuadra que juega en Rossett Park.

El club comenzó antes con su propia iniciativa. Al no poder abrir las puertas de su pequeño inmueble, los directivos dieron a conocer que también 20 mil libras de un patrocinador que se retiró e intentan juntar dinero en su sitio web.

Sin embargo, los principales compradores de boletos virtuales fueron los aficionados del Tottenham. Paul Leary, presidente del Marine FC, destacó el gesto en entrevista con el organismo rector del futbol mundial y se mostró muy agradecido.

“Nos hemos quedado totalmente boquiabiertos con la respuesta mundial. Los seguidores del Tottenham han sido fantásticos. Han sido un verdadero motivo de orgullo para el fútbol y entre los dos equipos ha surgido una amistad, tanto a nivel de los clubes como a nivel de las aficiones“, dijo Leary.

Se esperaba vender únicamente lo proporcional a las 3 mil 185 personas que puede recibir el estadio, pero la cifra quedó atrás y ya se superaron las 10 mil entradas en línea.

We have now reached 10,000 tickets sold for our match v @SpursOfficial. The emotion now for what the football world has done in our name is overwhelming. There is no better feeling than when football comes together. THANK YOU!

For people getting to know Marine, watch this: (1/2) pic.twitter.com/aJ3qnYQEXa

— Marine Football Club (@MarineAFC) January 9, 2021