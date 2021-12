Un aficionado se metió a la cancha y festejó el primer touchdown de los Jaguars ante Texans

Definitivamente este no fue el fin de semana de los Jacksonville Jaguars… bueno, en realidad, hace mucho tiempo que los Jaguars no tienen un buen fin de semana, pero este movió a la organización después del despido del coach Urban Meyer, después de una serie de escándalos y acusaciones por parte de jugadores y exjugadores de la franquicia.

Sin embargo, hubo al menos alguien que disfrutó este fin de semana con los Jaguars, y se trata de un aficionado no sólo vio el primer touchdown de su equipo ante los Houston Texans en primera fila, sino que lo vivió a nivel de cancha, después de eludir el sistema de seguridad y colarse a la zona de anotación.

Cuando el partido se encontraba 14-3 a favor de los Texans, los Jaguars encontraron la zona prometida en el segundo cuarto con el acarreo de James Robinson, quien se abrió espacio por el centro para un acarreo de una yarda.

Antes de moverse el ovoide, el aficionado ingresó a la cancha, dejó su calzado justo en el límite del emparrillado, de modo que ingresó a la zona de anotación descalzo y desde el sector derecho, respecto al ataque de los Jaguars, observó y festejó la anotación de Robinson.

Nothing to see here, just J-Rob doing J-Rob things.#HOUvsJAX | #DUUUVAL pic.twitter.com/GptM3LwLOP

— Jacksonville Jaguars (@Jaguars) December 19, 2021