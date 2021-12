Agresiones a jugadores, fiestas y discusiones: Los escándalos de Urban Meyer con los Jaguars

Urban Meyer se encuentra una vez más en el ojo del huracán, después de ser acusado por el expateador de los Jacksonville Jaguars, Josh Lambo, de haberlo pateado durante un entrenamiento por haber fallado dos goles de campo en un partido de pretemporada.

La agresión habría sucedido previo al partido de pretemporada ante los Dallas Cowboys, cuando el coach se acercó a Lambo mientras hacía estiramientos: “’¡Oye, idiota, haz tus malditas patadas!’ Y me pateó en la pierna”, compartió.

Si bien no causó una lesión, Josh Lambo consideró que fue una patada fuerte y sobre todo innecesaria. “Ciertamente no fue un golpe cariñoso. Lo calificaría como un 5 lo cual en el lugar de trabajo, no me importa si es futbol o no, pero el jefe no puede golpear a un empleado. Por un segundo, no podía creer que realmente sucediera”, manifestó.

Los escándalos de Urban Meyer

Lambo fue cortado de los Jaguars después de fallar sus primeras tres patadas de la temporada y hasta la fecha sigue sin equipo y esta es apenas uno de los escándalos en los que se ha visto al coach de los Jaguars en la actual temporada.

El pleito con Marvin Jones

Josh Lambo no ha sido el único jugador inconforme con el comportamiento del coach. Marvin Jones, uno de los receptores abiertos del equipo, abandonó las instalaciones del equipo después de una acalorada discusión, en la cual llamó “perdedores” a sus asistentes.

Para ese entonces se pensaba que las horas estaban contadas para Meyer, sin embargo se mantiene el frente de la franquicia con dos victorias y 11 derrotas en la temporada.

Diferencias con Trevor Lawrence

El quaterback de los Jaguars, Trevor Lawrence, tampoco se ha mostrado del todo cómodo con el coach, a quien sugirió usar más a James Robinson, sin embargo el coach se mantuvo en la idea de dejar en segundo plano al corredor.

El QB se mostró molesto y mantuvo una discusión con el coach, que se mantuvo en la misma línea.

El escándalo del video

La Jaguars cayeron frente a los Bengals en la cuarta semana 24-21 y días después se filtró un video en el cual una mujer le bailaba a Urben Meyer. La mujer no era su esposa y en lugar de ir casa después de aquella derrota, Meyer se fue de fiesta.

Ante esta situación, el coach ofreció una disculpa en conferencia de prensa en la cual indicó que también se había disculpado con su familia. “El entrenador no debería ser una distracción”, manifestó.

¿Qué dicen en Jacksonville sobre Urban Meyer?

La última postura del equipo fue que no se tomarían las cosas por impulso. El propietario de la franquicia, Shahid Khan, manifestó que se tomaría las cosas con calma, antes de darse a conocer la agresión a Lambo, y las que se vayan acumulando.

“Aprendí hace mucho tiempo que no debes apresurar las cosas con algo importante. No quieres ser impulsivo. Primero debo mirar lo que sé de primera mano o lo que la gente me dice, recolectar eso y hacer la cosa correcta”, declaró.