Lo que necesitas saber: Alan Cleland enfrenta acusaciones por abusar sexualmente de una surfista australiana menor de edad durante una fiesta celebrada en Tahití en agosto del 2026.

Alan Cleland Jr., el surfista mexicano que brilló en los Juegos Olímpicos de París 2024, está siendo acusado de abusar sexualmente, junto a tres hombres, de una menor de edad en Tahití. Tras dichas acusaciones y el inicio de las investigaciones policiales, Alan fue suspendido de forma provisional de la World Surf League.

Sin embargo, esa no es la única acusación que enfrenta. Noah Klapp, surfista alemana y exnovia de Cleland, reveló que durante su noviazgo también fue abusada sexualmente por Alan, quien llegó a encerrarla en su habitación en repetidas ocasiones.

Fotografía alan_jr_cleland vía IG

Las acusaciones contra Alan Cleland Jr.

Menor de edad

Alan Cleland Jr. fue acusado de abusar sexualmente de una surfista australiana menor de edad durante una fiesta celebrada en Tahití en agosto del 2026. Todo indica que el ataque sucedió después del Outerknown Tahiti Pro, séptima etapa del Championship Tour de la World Surf League.

Dichas acusaciones obligaron a la WSL a suspenderlo temporalmente, aunque sin confirmar su identidad.

“La World Surf League confirma que un competidor del Men’s Championship Tour de 2026 ha sido suspendido después de que la WSL tuviera conocimiento recientemente de acusaciones de naturaleza muy grave que involucran al competidor“.

Cleland parece tener un historial de abusos. Pues tras hacerse pública su suspensión y las acusaciones en su contra, Noah Klapp reveló que Alan abusó de ella en varias ocasiones.

“El surfista olímpico Alan Cleland Jr. ha sido suspendido por una acusación de agresión sexual que involucra a una adolescente de Sídney y otros hombres en Tahití. La ex pareja del atleta también ha hablado, haciendo acusaciones de abuso que dice que ocurrieron durante su relación cuando ella tenía 17 años“.

Noah Klapp acusa a Alan Cleland

Klapp decidió alzar la voz y contar la historia de horror que vivió durante su relación con Alan Cleland Jr. Digamos que es su manera de ayudar a la víctima y dejar en claro de lo que Alan es capaz de hacer.

Klapp explicó que hace varios años, le advirtió a Cleland que si llegaba a abusar de otra mujer, ella hablaría de todo lo que sufrió a su lado y, lo cumplió. “Una vez le dije a Alan Cleland Jr. que si alguna vez descubría a otra víctima, compartiría toda la verdad sobre nuestra relación”.

Noah reveló que Alan abusó de ella durante gran parte de su relación, la insultó la encerró y llegó a golpearla.

La confesión de Noah Klapp

“Alan Cleland Jr. abusó de mí durante la mayor parte de nuestra relación. A menudo me inmovilizaba en la cama, agarrándome las muñecas con todas sus fuerzas. Me agredió sexualmente muchas veces, me llamaba z*rra, p*ta que buscaba atención. Bloqueaba la puerta de nuestra habitación y no me dejaba salir si no había terminado conmigo. Huí de él muchas veces“.

“Recuerdo vívidamente cómo me tiró del cuello del suéter con tanta fuerza que oí cómo se rompía contra mi cuello y caí al suelo. Me arrastró de vuelta adentro, donde no podía pedir ayuda“.

“Salí con Alan durante aproximadamente un año cuando tenía 17 años. Me quedé callada sobre el abuso que me infligió. Hoy cumplo 23 años y me desperté con la noticia de las acusaciones de agresión sexual contra él y otros hombres hacia una menor de edad”.

Juegos Olímpicos 2024: Alan Cleland

“Por eso escribo esta publicación, porque es mi deber como mujer dar a conocer mi historia públicamente. Esta víctima, y ​​tal vez otras, merecen todo el apoyo que necesitan. Quiero asegurarme de que esto sea definitivo, porque ya se le dio una segunda oportunidad que no merecía y demostró que sigue siendo una mala persona“.

Noah confesó que se arrepiente de haber conocido a Alan Cleland Jr., y peor aún, ver como el mundo del surf y el deporte se rindió ante él sin saber la historia que ocultaba.