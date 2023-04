¿Se acuerdan de las polémicas declaraciones del ‘Tata’ Martino cuando indicó que Alejandro Zendejas casi casi que lo quería extorsionar con condicionar su presencia en la Selección Mexicana a cambio de ser considerado dentro de la lista de jugadores que irían al Mundial de Qatar 2022? Pues el jugador del América ha roto el silencio una vez que se ha comprometido definitivamente a jugar con Estados Unidos.

La Federación Mexicana de Futbol no completó el trámite para hacer el cambio de federación con Zendejas, de quien se dice no quiso firmar un documento que no era requisito de la FIFA, por lo cual el organismo mundial amenazó con sancionar al Tri y finalmente el futbolista decidió regresar a jugar con la Selección con la cual se formó.

Zendejas rompe el silencio en el caso de la “extorisión”

Casi un año después, Zendejas ha salido a contradecir las palabras del ‘Tata’ Martino, al asegurar que de ninguna manera intentó extorsionar al timonel, como éste indicó en una entrevista.

“Eso de la extorsión, yo sé que no se le puede decir a un técnico que me tiene que poner sí o sí, es muy claro, no sé por qué dijo eso, si él mismo dijo que no habló conmigo. Ahora a dar lo mejor en la cancha y dar lo mejor por Estados Unidos”, indicó en conferencia de prensa en Coapa.

Alejandro Zendejas eligió jugar con Estados Unidos / Agencia Mexsport

¿Por qué decidió volver con Estados Unidos?

Zendejas será uno de los jugadores convocados para el partido amistoso entre Estados Unidos y México, el cual se disputará fuera de Fecha FIFA, por lo cual estas selecciones no podrán convocar a sus jugadores “europeos”, de modo que la base quedará conformada por elementos que militan en la Liga MX y en la MLS.

Esa será la primera prueba directa entre Zendejas y México, por lo cual explicó que se decidió finalmente por Estados Unidos, entre otras cosas, porque fue el país en el que se formó como futbolista, además del conflicto con el ‘Tata’ Martino y la Federación Mexicana de Futbol.

“Pasaron muchas cosas, me guardé muchas cosas, fue un tema delicado, se dijeron cosas que no había dicho o hecho, pero sí, vengo jugando con Estados Unidos desde que era chico. Me formé allá, empecé mi carrera allá y esa fue una de las razones de elegir a Estados Unidos”, explicó.

Alejandro Zendejas será rival de México el 19 de abril / Mexsport

México jugará contra Estados Unidos el próximo 19 de abril, aunque el próximo duelo de verdad, duelo oficial, será el 15 de junio, como parte de las semifinales de la Concacaf Nations League, en la cual el Tri fue derrotado en la final del 2022 precisamente por el equipo de las Barras y las Estrellas.