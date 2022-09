Alejandro Zendejas se convirtió en un tema especial dentro de la Selección Mexicana después de quedar fuera de la convocatoria para el partido amistoso frente a Paraguay del 31 de agosto y ser objeto de señalamientos de Gerardo ‘Tata’ Martino, quien aseguró que el jugador no había firmado un documento para el cambio formal de Federación.

Zendejas, nacido en Ciudad Juárez, Chihuahua, creció en Estados Unidos y por lo tanto se desarrolló como futbolista en dicho país, con el cual jugó en la categoría Sub 15 y Sub 17. Sin embargo, optó después por jugar para México y hasta la fecha ha disputado dos partidos amistosos con el Tri mayor.

El tercer partido pudo ser ante Paraguay, pero el jugador fue borrado de la convocatoria y ahora se dice que Estados Unidos tratará de recuperar al futbolista para la siguiente convocatoria de la Selección mayor. ¿Qué pasa con Zendejas? Aquí te explicamos cómo está este caso.

¿Qué pasa con Zendejas y ‘Tata’ Martino?

La polémica inició con las declaraciones del ‘Tata’ Martino, quien aseguró que el jugador se negó a firmar un documento de la Federación Mexicana de Futbol para tramitar el cambio de federación.

El estratega calificó incluso al jugador de casi extorsionar a la Federación Mexicana de Futbol al condicionar su firma al llamado al Mundial de Qatar 2022.

“El jugador tenía que firmar un documento y no lo quiso firmar, no hay que darle vuelta a las cosas. Le exigen que quiera jugar para la Selección de México y no lo firmó, deberían preguntarle al jugador”, dijo Martino.

“Como entrenador si la exigencia o duda es si va a ir o no al Mundial… De ninguna manera quiero un jugador que piense de esa forma, es casi como una extorsión. Pero la realidad es que había que firmar un documento, un traspaso de federación, y el futbolista, primero dijo que lo iba a firmar y después no lo firmó. Es lo que me transmiten”, dijo Martino.

La versión de Zendejas

El jugador del América compartirá un comunicado, en el cual explicará lo sucedido, de acuerdo con TUDN, que adelantó parte de la supuesta versión del jugador.

Según información de TUDN, el jugador fue buscado por personal de la Federación Mexicana de Futbol para entregarle un documento, el cual debía firmar para realizar el trámite del cambio de federación.

Sin embargo, el jugador habría recibido el documento justo cuando iba a subir al autobús del club para trasladarse junto al resto del equipo, por lo cual habría solicitado tiempo para leer el documento, lo cual se interpretó como una negativa para jugar con la Selección Mexicana.

¿Qué hay con el documento?

No hay claridad sobre qué tipo de documento o documentos se esperaba que Zendejas firmara antes del partido contra Paraguay. Para solicitar un cambio de federación, se deben entregar al menos dos documentos.

El primero es tal cual la solicitud de la Federación Mexicana de Futbol para solicitar el cambio, con una serie de datos, entre ellos la lista de partidos en los cuales participó el jugador con Estados Unidos.

El otro documento es la declaración del jugador, en la cual se debe manifestar el deseo del cambio de federación. Ambos documentos son analizados por un comité de la FIFA, encargado de aprobar o rechazar la solicitud de cambio de federación, de acuerdo con el propio estatuto de la FIFA.

Hasta ahora se desconoce si a Zendejas le dieron a firmar los dos documentos, sólo uno de ellos, los dos o un tercer documento sólo para la Federación Mexicana de Futbol.

¿Zendejas es mexicano o estadounidense?

Alejandro Zendejas es mexicano de nacimiento (nació el 7de febrero de 1998, en Chihuahua), aunque creció en Estados Unidos, por lo cual tiene doble nacionalidad.

Debutó con Dallas en la MLS, aunque desde 2016 juega en la Liga MX, incluso con Chivas. Zacatepec, Necaxa y América han sido sus siguientes equipos y en la Liga MX está registrado como jugador formado en México, es decir, no ocupa plaza de extranjero.

¿Lo que se dice en Estados Unidos?

Si bien Zendejas ha jugado para la Selección Mexicana, no ha disputado partidos oficiales, por lo cual aún puede regresar al combinado estadounidense. Algunos rumores indican que US Soccer no sabía que el jugador no había firmado documentos que se debían entregar en FIFA.

Ante esta situación se dice que el jugador puede ser convocado con Estados Unidos para la Fecha FIFA del mes de septiembre.