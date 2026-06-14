Lo que necesita saber: Con todo y que la calidad bajo para el Mundial 2026, según Čeferin, Italia, miembro de la UEFA, no pudo clasificar ni en repechaje.

¿Hay partidos poco interesantes en el Mundial? Según Aleksander Čeferin, presidente de la UEFA, sí. Dijo que al ampliar de 32 a 48 los países participantes, en esta Copa del Mundo tendríamos partidos ‘poco interesantes’, específicamente con aquellas selecciones ‘modestas’, las que hacen su debut o las que consiguieron volver después de muchos años.

Y aunque es verdad que no todos son potencias o campeones, cada país va a escribir una historia distinta: su primer gol, su primer punto, su primera victoria. Incluso las grandes potencias también pasaron por ese proceso hace años.

Tal como lo dicen Uzbekistán, Curazao, Cabo Verde, Congo y Haití: “El fútbol no pertenece a un grupo selecto de naciones. Su fuerza radica en su universalidad”.

Qatar logró su primer punto en Mundiales / Mexsport

Federaciones responden a Čeferin por la calidad del Mundial

Las declaraciones de Aleksander Čeferin no cayeron nada bien en varias selecciones mundialistas, que rápidamente respondieron y le recordaron que el Mundial no le pertenece solo a los ‘grandes’, también a aquellos países que dan sus primeros pasos.

Detrás de cada una de sus participaciones hay esfuerzo, sacrificio y sueños cumplidos que no valen menos que los de sus rivales, como lo intenta insinuar el presidente de la UEFA.

“Sugerir que estos partidos son de alguna manera menos importantes es profundamente decepcionante y no reconoce los esfuerzos, sacrificios y aspiraciones de jugadores, entrenadores, clubes, líderes del fútbol y aficionados de todo el mundo”.

“Detrás de cada clasificación hay años de trabajo e inversión. Detrás de cada selección nacional hay comunidades enteras y millones de personas que ven el fútbol como una fuente de orgullo, esperanza y unidad“.

Y tienen razón, parte de la grandeza que tiene el Mundial es por esas selecciones que llegaron siendo novatas y poco a poco fueron creciendo hasta llegar a la cima.

La UEFA también se beneficia de los partidos poco ‘interesantes’

Čeferin debería recordar varias cosas. Para empezar, que esas selecciones modestas sí lograron avanzar al Mundial, a diferencia de Italia, que forma parte de la UEFA y una vez más quedó fuera en repechaje. Así que, por más ‘modestas’ que sean, pueden eliminar gigantes y campeones.

También que otros dos países miembros de la UEFA han conseguido resultados importantes en esos partidos poco ‘interesantes’. Escocia rompió una racha de 36 años sin ganar un partido en un Mundial ante Haití y, Alemania sumó su tercera victoria en las tres últimas Copas del Mundo frente a Curazao. En pocas palabras, también se han beneficiado con la ampliación de participantes.

En fin, como diría nuestro amigo Alberto Lati: ‘futbol es futbol y mundial es mundial’ así que a disfrutar de estos partidos que solo vemos cada cuatro años y dejar de hacernos los ‘interesantes’ como Čeferin.