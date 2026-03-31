Lo que necesitas saber: La última y única vez que Bosnia y Herzegovina participó en una Copa del Mundo fue en Brasil 2014.

Italia no pudo con Bosnia y Herzegovina y queda eliminada del Mundial 2026. La ‘Azzurra’ suma su tercera ausencia consecutiva de una Copa del Mundo; se ha perdido Rusia 2018, Qatar 2022 y ahora, la edición organizada por México, Estados Unidos y Canadá.

Bosnia y Herzegovina por su parte hizo historia. No solo echó a uno de los campeones del mundo, también aseguró el boleto a su segundo Mundial, hasta ahora, solo habían clasificado a Brasil 2014.

¿Sabían que Italia es el único de los ocho países campeones del mundo que quedó fuera del Mundial 2026? Con ese resultado, no solo se confirma la crisis por la que atraviesa el futbol italiano desde hace un buen rato, sino también la salida de Gennaro Gattuso como entrenador.

Fotografía uefa.com

Bosnia y Herzegovina elimina a Italia

Italia se fue eliminada en tanda de penales. Desperdiciaron la ventaja que tenían en la primera parte del partido y no solo dejaron que Bosnia y Herzegovina les empatara, también permitieron que se crecieran en la cancha hasta eliminarlos.

Solo Sandro Tonali logró anotar por parte de los italianos. Francesco Pio Esposito y Bryan Cristante fallaron sus disparos.

Bosnia Benjamin Tahirović: Gol Haris Tabaković: Gol Kerim Alajbegović: Gol Esmir Bajraktarevic: Gol Italia Francesco Pio Esposito: Falló Sandro Tonali: Gol Bryan Cristante: Falló

Fotografía uefa.com

¿Cuál es el grupo de Bosnia y Herzegovina en el Mundial?

Bosnia y Herzegovina se unirá al Grupo B, junto a uno de los países sedes; Canadá, Qatar y Suiza. Hará su debut en el Mundial 2026 el viernes 12 de junio frente a los canadienses en Toronto.

El jueves 18, jugará contra Suiza en Los Ángeles, y el miércoles 24 se medirá ante Qatar en Seattle, en el último partido de la fase de grupos.

Partido Fecha y horario Sede Canadá vs Bosnia y Herzegovina 12 de junio

13:00 hrs BMO Field, Toronto. Suiza vs Bosnia y Herzegovina 18 de junio

13:00 hrs SoFi Stadium, California Bosnia y Herzegovina vs Qatar 24 de junio

13:00 hrs Lumen Field, Seattle

Kean ilusionó a Italia con el Mundial

Moise Kean aprovechó un error en la salida del portero Nikola Vasilj al minuto 15, para quedarse con el balón y rematar la portería, sin que nadie pudiera evitarlo.

El gol de Kean no solo le dio la ventaja de 0-1 a Italia, también puso a todo un país a soñar con el Mundial 2026. El jugador de la Fiorentina ya se había hecho presente en el juego contra Irlanda de Norte.

Expulsión de Alessandro Bastoni

Aunque Italia tenía la ventaja de 1-0, las cosas se le complicaron en la recta final del primer tiempo por la expulsión de Alessandro Bastoni tras una entrada contra Amar Memic, quien ya se dirigía la portería italiana.

Gennaro Gattuso se vio obligado a hacer cambios inesperados en su alineación para cubrir la ausencia de Bastoni y tratar de sobrellevar la superioridad numérica en la cancha.

Italia tuvo que salir con el ‘cuchillo’ entre los dientes en la segunda parte del partido y ahí fue donde comenzó a sufrir más de la cuenta.

Haris Tabaković le empata a Italia

Italia desaprovechó un par de oportunidades claras en el segundo tiempo y como bien sabemos que ‘el que perdona pierde’, Bosnia y Herzegovina logró arrancarle el empate al minuto 79, justo cuando el partido agonizaba.

Haris Tabaković aprovechó una serie de rebotes en el área de Gianluigi Donnarumma para clavar el 1-1. Con ese resultado, obligó a jugar los tiempos extra y puso a Italia, cuatro veces campeona del mundo, contra las cuerdas.

Para la tanda de penales, Bosnia y Herzegovina perdió a su capitán, Edin Džeko, quien sufrió una durísima lesión en el hombro. Aún así, dieron la cara y echaron a una Italia que nunca pudo aprovechar sus oportunidades.