Lo que necesitas saber: París 2024 serán los terceros Juegos Olímpicos para Alexa Moreno

Alexa Moreno ya tiene boleto para los Juegos Olímpicos de París 2024. La mexicana calificó a la final de la prueba All-Aroud, con lo cual se instaló entre las mejores 14 gimnastas que no están entre los primeros 12 países de la prueba por equipos.

La mexicana obtuvo el pase olímpico en el Campeonato Mundial de Amberes, Bélgica, donde se metió entre las primeras 22 gimnastas en All Around, con un total de 52.331 unidades, las cuales obtuvo en salto de caballo (14.149 puntos), barras asimétricas (12.466 puntos), viga (13.033) y piso (13.033).

¿Cómo calificó Alexa Moreno a los Juegos Olímpicos de París?

Alexa Moreno calificó a los Juegos Olímpicos de París 2024 a través del All Around, en la cual califican 14 gimnastas, siempre y cuando no formen parte del grupo de gimnastas calificadas a través de la modalidad de equipos y en esta modalidad se califican cinco gimnastas por país, dentro del top 12.

De esta manera se despejan varias plazas individuales y por lo tanto Alexa Moreno aseguró un boleto previo a la final de la Copa del Mundo, y el boleto no se puede transferir a otras atletas a través de selectivos nacionales, de modo que la mexicana va por sus terceros Juegos Olímpicos, después de haber participado en Río 2016 y Tokio 2020,m donde se quedó cerca de las medallas.

Además del boleto logrado por Alexa Moreno, México conquistó otro boleto, aunque éste no tiene nombre a través de las competencias por equipo, luego de ubicarse entre las primeras 14 delegaciones.

