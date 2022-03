El 1 de agosto de 2021, Alexa Moreno puso una vez más el nombre de México en lo alto, luego de su actuación histórica en los Juegos Olímpicos de Tokio en gimnasia artística. La mexicana se quedó a un escalón de las medallas en un deporte en el cual nuestro país no estaba en el mapa.

Su actuación provocó una lluvia de elogios que cinco años atrás no existían. Tras su participación en Río de Janeiro 2016, Alexa fue objeto de prejuicios, críticas, señalamientos y etiquetas por su complexión física.

Sin embargo, restó importancia a las críticas, volvió a los entrenamientos y continuó con una de las carreras más exitosas en el deporte mexicano: “Soy una persona muy potente”, dijo en noviembre de 2018 a El País.

Alexa Moreno, una historia de éxito que derriba prejuicios

Han pasado casi seis años desde aquel entonces y Alexa se ha convertido en una fuente de inspiración, debido a cómo salió triunfante de aquel acoso en redes sociales y en entrevista con Sopitas.com, nos ha compartido parte de este proceso de éxito, el cual ha acompañado con medallas y podios internacionales, en competencias en las que ha enfrentado a las mejores gimnastas del mundo (ella también es una de las mejores del mundo), entre ellas Simone Biles.

“Para mí es muy extraño porque nunca en mi vida habría pensado estar en la posición en la que estoy, que me dijeran que era una fuente de inspiración y motivación. Siempre me da mucho gusto que lo que estoy haciendo sirva a otras personas como fuente de algo positivo. Siempre he querido dejar huella de alguna forma en la historia de alguien, y desde pequeña lo he pensado, pero se me hace muy extraño porque no habría pensando que se diera de esa forma… es difícil para mí entender el impacto que pudiera tener”, indicó la gimnasta originaria de Tijuana, Baja California.

Un mensaje de equidad en tiempos turbios en el deporte mexicano

Justo cuando el deporte mexicano se encuentra en las sombras tras los actos de violencia en Querétaro, tras el partido entre Gallos y Atlas, Alexa nos comparte un mensaje de equidad, que nutre los movimientos sociales que reclaman igualdad, y coinciden como un fenómeno también en el deporte, pues las atletas han sacado el nombre del país en los máximos escenarios.

Tan sólo en las últimas dos ediciones de Juegos Olímpicos, México ha conseguido nueve medallas, de las cuales cinco se lograron en competencias femeniles o mixtas, en parte porque existen mejores condiciones respecto a otros tiempos, aunque falta un mundo por recorrer para alcanzar los niveles de equidad en diversos campos.

“Somos humanos y todos los humanos tienen sus propios talentos, habilidades y fortalezas y eso es lo importante, no debería contar nada externo. Si tú tienes la habilidad, se reconoce y ya, no tiene que haber ideas de otro tipo, de menospreciar por cualquier otra diferencia que llegue a tener una persona.

“A mí me da mucho gusto que les estén dando la oportunidad de hacerse sonar y hacerse conocer y yo creo que todo tiene que hacerse con medida, a veces también exageramos un poquito, pero muchas personas merecen ser escuchadas y dar a conocer lo que tienen que aportar al mundo porque muchas personas tienen muchas cosas positivas que aportar y no se les abren las puertas, entonces si lo hicieran sería un ganar-ganar para todos y que siga este progreso, es vernos como personas, vernos como seres humanos y no solo mujer o solo un hombre o cualquier otra diferencia, porque cualquier cosa que sea distinto ¿ya no es aceptado? Y eso es muy bobo”.

El legado de Alexa Moreno

Alexa no ha definido qué pasará con su carrera y de entrada descartó competencias en 2022, sin embargo, considera que su legado en el deporte es abrirle puertas a las próximas generaciones de gimnastas, algo que Donovan Carrillo también persigue en patinaje artístico. Ambos han derribado estereotipos en sus respectivos deportes, e incluso prejuicios a la hora de competir ante jueces internacionales, que no están acostumbrados a ver latinoaméricanos en lo más altos niveles.

Y así como ha encontrado en el deporte una ventana para convertirse en un ejemplo de miles de mujeres mexicanas y latinas, Alexa asegura que la exposición mediática también le ha jugado en contra, aunque finalmente ha salido .

“(En competencias) dependes de los jueces y de sus ideas y si ellos no piensan que de Latinoamérica hay un país realmente fuerte, desde el principio ya te ven un poco más abajo, y por eso es importante esto que se está logrando. Donovan también ha hecho sonar el nombre de México en algo que antes no hubiera esperado, y fuera de eso, más que nada nos damos cuenta que hay ese tipo de opiniones negativas, por lo mismo que tenemos mayor difusión, también quedamos a la merced de más ojos y a la merced de más comentarios, porque por un lado te da la oportunidad de conocer a mucha más gente, pero también quedas un poquito más expuesto”, compartió.

“Que (a las nuevas generaciones) les sea más fácil llegar sin tener que estar topándose con la pared una y otra y otra vez por cosas que no tienen nada que ver con realmente el desempeño de su deporte”, indicó.