Checa el primer adelanto de la serie de Alexia Putellas en Prime Video

Honor a quien honor merece y la ganadora de The Best, así como del Balón de Oro, no puede quedar atrás. Alexia Putellas lleva ya un buen rato dominando en futbol español e internacional, por lo que su impacto y talento llegarán a las pantallas con una docuserie.

‘Alexia: Labor Omnia Vincit’ es una producción de Prime Video, que todavía no tiene fecha de salida, pero sí su primer avance. En ella podremos acercarnos a la vida de Putellas, su camino en el futbol y el trabajo que ha realizado para triunfar.

Tal como lo dice el título de la serie en latín: El trabajo lo vence todo. No obstante, los demás protagonistas resaltan las características de una futbolista que tiene el talento y trabaja a diario para seguir mejorando.

Captura de pantalla

Sin embargo, este documental tiene un pequeño ‘pero’ para los fans. De acuerdo con Elle, este material sobre Alexia Putellas podrá disfrutarse en 2022, pero solo en España, Portugal y algunos países de Latinoamérica… entre los que no están México y Brasil.

Por ahora no nos queda más que esperar para saber si esto cambia o no. Por su parte, Alexia Putellas se está recuperando de una lesión que sufrió previo a la Eurocopa y que por su gravedad podría evitar que la veamos en el Mundial de 2023.

Getty Images

Paredes, Lewandowski y más figuras en el documental de Alexia Putellas

Lo que podemos ver por ahora es una cantidad imponente de figuras que aparecerán en tres capítulos. Irene Paredes, Silvia Neid y Martina Voss-Tecklenburg destacan las cualidades de Alexia Putellas, al igual que otros elementos actuales del equipo varonil del Barcelona.

Xavi, Ansu Fati y Ter Stegen son algunos de ellos. Robert Lewandowski incluso abre la pregunta sobre los títulos y reconocimientos individuales que podrían venir para la mejor jugadora del mundo en unos años. Así que sin más preámbulo… a gozar.