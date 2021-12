Tridente de miedo: Este sería el ataque del América Femenil en el Clausura 2022

¡Vaya trabuco! Con el Clausura 2022 a unas semanas de comenzar, América Femenil ya mueve sus piezas para buscar el segundo título de Liga MX Femenil en su historia. Por ahora hay pocos anuncios oficiales, pero se dice que habrá fichajes bomba de la talla de Katty Martínez.

La directiva encabezada por Claudia Carrión y Santiago Baños se puso las pilas en el receso invernal y todo apunta a que la intención es cubrir las carencias mostradas durante el último torneo. La falta de gol fue una de ellas, por lo que esa es la gran prioridad azulcrema.

Así luciría el ataque del América Femenil en 2022

Katty Martínez

Aunque todavía no es oficial, se dice que Katty Martínez está a días u horas de vestirse de águila. La polémica no se hizo esperar cuando surgieron las primeras versiones sobre esta posibilidad y la afición de Tigres no quiere que su goleadora histórica se vaya.

Los rumores sobre esta contratación incluyeron detalles que involucran a Sebastián Córdova. De acuerdo con diversos reportes de TUDN, ambas directivas incluyeron a los futbolistas en la negociación. En un principio se habló de un hecho sin precedentes, aunque ahora también se rumora que ya ocurrió antes y precisamente con Tigres.

La calidad de ‘Katty Killer’ está más que probada con el equipo universitario; además, también es contemplada por Mónica Vergara para Selección Mexicana. Por si fuera poco, no sería la primera jugadora que deja a las felinas para firmar en Coapa: Karen Luna lo hizo de cara al Apertura 2021.

Sarah Luebbert

Al ser cuestionado en una conferencia de prensa sobre el futuro de la estadounidense, el DT Craig Harrington no quiso dar mayores detalles: “No quiero decir mucho sobre eso. Nos enfocamos en la Liguilla por ahora y con todas las que están aquí. No sabremos de eso hasta el 21 de diciembre“, dijo después de la semifinal de ida contra Tigres.

No obstante, el 21 de diciembre llego, se fue y no hay mayor actualización sobre Luebbert y una posible estaría en América Femenil. Aun así, también circulan rumores que aseguran que los clubes llegaron a un acuerdo para que se quede y encabezaría el ataque azulcrema junto a las recién llegadas.

Alison González

La delantera estrella del Atlas saldría del equipo rojinegro luego de varios torneos sin llegar a una Final. Los cambios llegan desde el banquillo con la salida del DT Fernando Samayoa, pero se transmitirían al plantel con una de las figuras más importantes. González pasó primero por Tigres y ante la falta de minutos, emigró a tierras tapatías.

Ahora, Alison está por cumplir 20 años y dejó atrás el título de promesa porque es una realidad del futbol mexicano y de la Liga MX Femenil. Con reconocimiento internacional y un lugar casi seguro en Selección Mexicana, ‘Aligol’ también llamó la atención del América hace tiempo y ya se dice que se recuperará de la lesión que sufre en Coapa.

Estas tres figuras estarían acompañadas por los elementos de confianza en América Femenil: Daniela Espinosa y Casandra Cuevas. Las futbolistas que llevan ya varios años en Coapa han encontrado buenas aliadas con las últimas incorporaciones y se espera que en 2022, el equipo de Harrington peleé todavía más fuerte por un nuevo título.