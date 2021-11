Karen Luna: De la banca de Tigres a estrella del América en menos de 6 meses

¡Moon al rescate! El América Femenil ha vivido un Apertura 2021 irregular bajo la dirección técnica de Craig Harrington y las individualidades son un factor importante en su cosecha de puntos. Este es el caso de Karen Luna, quien reforzó a las ‘Águilas’ procedente de Tigres y ya es todo un ícono en la defensa.

Los números de la zaguera con el club universitario no fueron malos. En 8 torneos en la institución felina disputó 108 partidos, 88 de ellos como titular y registró 7 mil 838 minutos. Además anotó dos goles.

La diferencia es que en las últimas 3 campañas con Tigres, las estadísticas de Karen Luna se fueron a la baja. Solo en el Guardianes 2021 tuvo participación en 12 partidos y acumuló 531 minutos entre Liga y Liguilla. En su primer torneo con América tiene mil 293 minutos jugados en 15 encuentros solo de Fase Regular.

¿Quién es Karen Luna, la nueva figura en defensa del América?

Karen Irasema Luna De Los Santos nació en San Nicolás de los Garza, Nuevo León, el 12 de febrero de 1998 y se acercó al balón desde que era pequeña. Como la gran mayoría de las futbolistas profesionales, dio sus primeros pasos en el balompié en equipos en los que había mayoría de niños.

“Era de esas niñas que empezaron jugando con niños, típico de la calle y estar jugando con botellas. Le agarré mucho el gusto al futbol e incluso practiqué otros deportes como taekwondo, pero no era lo mismo. Esto me apasionó desde los 8 años y se me da la oportunidad de seguirlo practicando, es un estilo de vida“, contó cuando llegó al América.

Ahora su trayectoria en el futbol mexicano ya tiene un gran peso y palmarés, ya que formó parte de Tigres desde que se creó la Liga MX Femenil. Luna destacó poco a poco en un plantel por demás competitivo y presume los títulos del Clausura 2018, Clausura 2019, Guardianes 2020 y Guardianes 2021.

La posición natural de Karen Luna es lateral por derecha. No obstante, ha vivido momentos de transición a la central que la convierten en una futbolista versátil; por si fuera poco, también ha mostrado sus capacidades como volante para encabezar el ataque de sus escuadras.

Uno de los aspectos en los que queda a deber es el fildeo en el área. Algunas desconcentraciones le cuestan jugadas de peligro que en ocasiones terminan en goles, aunque también sabe como recuperarse. Un ejemplo es el reciente partido entre América y Tigres, que terminó empatado a un gol gracias a la defensora regiomontana.

Karen Luna cometió un error que influyó en el gol de las rivales, pero se sobrepuso a la adversidad al emparejar los cartones al minuto 91 con un remate con la cabeza. Claro está, uno de sus objetivos es volver a ser campeona, esta vez con las ‘Águilas’ y se perfila como titular indiscutible de cara a una nueva Liguilla.