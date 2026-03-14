Lo que necesitas saber: El América hará su debut en la Queens League el sábado 14 de marzo a las 19:00 hrs contra Las Aliens.

Atención mis queridos americanistas. El América soltó un verdadero bombazo: formarán parte de la Queens League Américas 2026. Sí, se convertirán en uno de los diez equipos del torneo.

Es más, ya hasta tienen su primer partido programado para el 14 de marzo contra Las Aliens FC, pero ¿Qué más sabemos?

Fotografía @AmericaFemenil vía X

América se integra a la Queens League

En un anuncio que nadie esperaba, el América confirmó que será parte de la Queens League Américas, el torneo femenil de la Kings League. Es el primer equipo de futbol profesional que se suma a la competencia.

“En un movimiento sin precedentes para el deporte femenil de la región, el Club América se integra oficialmente a la Queens League Mexico, convirtiéndose en el primer club profesional de futbol en formar parte, a través de un representativo, del universo Queens League”.

Aún no sabemos quién o quienes serán presidentes del equipo ni las jugadoras que participarán en el torneo, pero ya hay fecha para el debut del Amé en la Queens.

América vs Las Aliens

El América hará su debut en la Queens el sábado 14 de marzo a las 19:00 hrs contra Las Aliens en el Domo Openbank, CDMX. Y el juego será transmitido por los canales oficiales de la Queens en Tiktok, Twitch, Youtube y X.

Y por si andan con el pendiente, pueden comprar boletos para ver los juegos en la página oficial del Fanki.

Equipos Queens League Américas

Además del América, la Queens League Américas tendrá nueve equipos más que buscarán llevarse el campeonato, acá se los dejamos.