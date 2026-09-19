Chivas ha ganado tres de los últimos cinco clásicos contra el América. Aunque las 'Águilas' registran la última goleada.

Lo que necesitas saber: La última vez —hasta ahora—, que el América derrotó a Chivas fue el 12 de marzo del 2025.

Ahora que se nos viene otra edición del Clásico Nacional entre América vs Chivas, ha llegado el momento de repasar los resultados de los últimos enfrentamientos entre ambos.

Sabemos que la estadística no juega, pero también es importante ver qué equipo ha dominado los encuentros recientes. Por ejemplo, Chivas se llevó la victoria en el último partido, pero ¿cuándo fue la última victoria del ‘Ame’?

Captura de pantalla

América vs Chivas

Sábado 19 de septiembre, 21:15 hrs

Últimos 5 enfrentamientos entre Chivas vs América

El saldo de los últimos cinco clásicos se inclina a favor de las Chivas, con un total de tres victorias por apenas una victoria del América y un empate. Aunque, para ser justos, las ‘Águilas’ ganaron ese último partido con una goleada de 4-0 y echaron a los tapatíos de la Concachampions ¿Se acuerdan?

Chivas 1-0 América | Clausura 2026

América 1-2 Chivas | Apertura 2025

América 4-0 Chivas | Concachampions (octavos de final vuelta)

Chivas 0-0 América | Clausura 2025

Chivas 1-0 América | Concachampions (octavos de final, ida)

Fotografía @Chivas vía X

La última victoria del Clásico es para… Chivas

Chivas se llevó la victoria en el último Clásico Nacional en el Clausura 2026. Derrotó al América 1-0 con un gol de Armando ‘Hormiga’ González, quien aprovechó una asistencia de Diego Campillo, justo al final del primer tiempo.

Ese gol fue suficiente para asegurar el triunfo, los tres puntos y el honor de los tapatíos.

América se lució con la última goleada en el Clásico

La última vez —hasta ahora—, que el América derrotó a Chivas fue el 12 de marzo del 2025, cuando ambos se enfrentaron en los octavos de final de la Concachampions.

Aquel día, los goles de Brian Rodríguez, Diego Valdés, Alejandro Zendejas y Álvaro Fidalgo fueron más que suficientes para aplastar y eliminar a un ‘Rebaño’ que no pudo meter ni las manos para evitar la goleada.

Aunque Chivas se llevó la victoria 1-0 en el partido de ida, ese gol no le ayudó para mantenerse en competencia.

¿Cuándo fue la última vez que empataron?

No siempre hemos tenido la suerte de que los clásicos terminen con victorias o goleadas, algunas veces no ha tocado ‘comernos’ los empates a 0-0. Y justamente, el último de esos empates fue en Clausura 2025.

Chivas llegó al partido muy motivado; había derrotado 1-0 al América en el juego de ida de los octavos de final de la Concachampions en el Estadio Akron. Sin embargo, en el partido de la Liga MX ninguno de los dos se hizo daño.

Chivas llega al partido como líder de la tabla general y después de ganarle a Pumas 3-0. Mientras que el América llega en tercer lugar, con un partido pendiente y tras perder 4-3 ante Cruz Azul.

Ya veremos si esta nueva edición del Clásico Nacional nos regala goles y un partidazo que cumpla con las expectativas de ambas aficiones.

¿Cuál es tu pronóstico?