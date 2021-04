Twitter explota contra el arbitraje del América-Olimpia en la Concachampions

América se calificó a los Cuartos de Final de la Concachampions pese a la derrota por la mínima diferencia frente al Olimpia de Honduras. Las Águilas avanzaron gracias a sus dos goles de visitante, que fueron el criterio de desempate en el 2-2 global, sin embargo, poco hay que festejar en Coapa y mucho que reclamarle a la Concacaf.

El partido estuvo marcado por el polémico arbitraje del tico Henry Bejarano, quien dejó escapar dos jugadas puntuales de tarjeta roja, por lo cual podría haber quejas por parte del club mexicano hacia la Concacaf.

Cabe recordar que para la Concachampions no se cuenta con VAR, de modo que las jugadas pasaron por alto, incluida la fractura de tibia y peroné de Jesús López, a los 56 minutos.

Sin embargo, la polémica arbitral comenzó desde los nueve minutos, cuando Maylor Núñez pasó literalmente por encima de Sebastián Córdova.

Santiago Baños, director deportivo del América, había expresado molestia por el calendario de la Concachampions, así como el hecho de que el torneo no otorgaba recompensas económicas justas, por lo que tanto en lo deportivo como en lo económico no dejaba nada a los equipos mexicanos.

Ante esta situación, Twitter se dejó escuchar con diversas publicaciones para manifestar molestia por el trabajo arbitral en el Estadio Azteca.

2 jugadas de tarjeta roja. Pero no hay var en Concacaf.

Que vergüenza ver un arbitraje tan malo del Tico Bejarano, no es malo, es malísimo, acciónes violentas, lesionados y no pasó nada, increíble que Concacaf mande estos árbitros tan malos al America Vs Olimpia, quien instruye a estos árbitros, por favor. pic.twitter.com/5FnWmDICXD

— Felipe Ramos Rizo (@ramosrizo) April 15, 2021