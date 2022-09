¿Quién es Andrea Falcón y qué aportará al América en la Liga MX Femenil?

La legión española en la Liga MX Femenil no deja de crecer, sobre todo la del América. El DT Ángel Villacampa ha tenido libertad para armar su plantel y sumó a Andrea Falcón como su segunda futbolista española al plantel.

Antes llegó Andrea Pereira, quien incluso ya anotó su primer gol como águila. Pero el objetivo en Coapa no es otro más que conseguir el título por segunda vez en la historia y también echaron mano de la francesa Aurélie Kaci para reforzarse.

Estas tres jugadoras tienen características que gustan a Villacampa y, sobre todo, las conoce bien porque las dirigió en Europa. Andrea Falcón llegó procedente del Barcelona, con un gran palmarés y si todavía no sabes cómo juega, por acá te contamos.

¿Cómo juega Andrea Falcón y qué ha logrado?

Originaria de Arucas, Las Palmas, Andrea Falcón juega como extremo y además de su velocidad, destaca por la precisión de sus pases; asimismo, cuenta con un potente disparo que podría sorprender de media y larga distancia; o bien, a balón parado.

Comenzó a jugar futbol en su ciudad natal y en 2012 llegó al Barça desde su filial, hasta llegar al primer equipo. Formó parte del plantel que consiguió dos dobletes; no obstante, decidió salir a mediados de 2016 y encontró nuevos retos en el Atlético de Madrid.

Desafortunadamente, las lesiones han mermado a Andrea Falcón en diferentes momentos. En abril de 2017 se rompió el ligamento cruzado de la rodilla y las constantes molestias provocaron que volviera a jugar hasta marzo de 2018.

El la temporada siguiente batalló con otra lesión y en julio de 2019 volvió con el equipo blaugrana; de esa manera, logró alzar la Champions League en 2021. Más adelante fue cedida al Levante, club en el que coincidió con Villacampa.

Andrea Falcón llegó a México presumiendo 6 títulos de Liga y 2 de Copa de la Reina con el Barcelona, pero también con el Atlético de Madrid. Con la Selección de España fue subcampeona del mundo Sub 17 y cuenta con otros cuatro subcampeonatos europeos entre la Sub 17 y la Sub 19.

