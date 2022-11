Aunque los aficionados del Barcelona pedían a gritos su salida, el anuncio de su retiro tomó por sorpresa a todo el mundo del futbol. Gerard Piqué le dirá adiós al Barça y al deporte, pues ya le puso fecha a su último partido en el Camp Nou.

“Siempre he dicho que después del Barça no habría ningún otro equipo. Y así será. Este sábado será mi último partido en el Camp Nou . Pasaré a ser un culé más. Animaré al equipo y transmitiré mi amor por el Barça a mis hijos. Tarde o temprano volveré”, fue parte del mensaje con el que el “3” de los blaugranas dijo adiós a la afición.

Culers, us he de dir una cosa. pic.twitter.com/k3V919pm1T

Muchas anécdotas vienen de inmediato a la mente con una noticia así, desde el motivo por el que usa ese característico número 3, hasta su paso por el Manchester United.

Oh sí, aunque ya tiene mucho tiempo y parece que Piqué hizo toda su carrera en Barcelona, tuvo una larga etapa fuera de Cataluña. Pasó tanto por el Zaragoza como por los Red Devils, equipo del que fue parte cuando se coronaron en la Champions League de la mano de Cristiano Ronaldo.

Sin embargo, Inglaterra no fue una etapa nada sencilla para el español. El propio Piqué contó alguna vez que eso de irse tan lejos con sólo 17 años no fue nada fácil. Además, le resultó muy imponente el tener a jugadores de la talla de Tévez, Giggs, Van Nistelrooy, Scholes, Van der Sar y el propio CR7 a su lado.

Por ahí hay una anécdota del día que Roy Keane lo regañó muy gacho en el vestidor del United. Su teléfono sonó justo antes de una plática del técnico y el legendario mediocampista enfureció con él.

Acá es donde entra la figura de un genio del futbol como lo es Sir Alex Ferguson. El entonces DT del Manchester United fue clave para que Gerard Piqué lograra adaptarse a su nueva vida y regresara a Barcelona con una gran madurez para cumplir su sueño: debutar en el primer equipo culé.

Ahora bien, Piqué estuvo muy cerca de perder el suelo cuando por fin logró adaptarse mejor a Manchester. Otras anécdotas de su paso por Inglaterra giran en torno a lo desatado que llegó a ser por allá.

“Mejor no tocar mucho mi época de joven. Estaba aquí y no era nadie. He tenido episodios muy negros en esta ciudad, y más de una vez he terminado en la comisaría“.