La salvaje clavada con la que Antetokounmpo deja a los Bucks a un triunfo del título de la NBA

La serie de las finales de la NBA regresó a Phoenix, pero los Bucks ganaron el primer juego de visita 123-119 y no sólo le han dado la vuelta a la serie 3-2, sino que se pueden coronar por segunda ocasión en toda su historia en el sexto juego, en Milwuakee.

Giannis Antetokounmpo fue presionado una vez más con la cuenta de 10 segundos en la línea de tiros libres, sin embargo, después de cuarto periodo dejó la arena en silencio luego de 32 puntos, nueve rebotes y seis asistencias. De 11 tiros en la línea, sólo acertó cuatro, pero acertó una salvaje clavada en los últimos segundos tras la recuperación de Holiday, quien le puso un bombón al helénico.

Jrue rips it.

Giannis runs the floor.

Jrue rips it.

Giannis runs the floor.

Jrue lobs it up.. Giannis hammer!

¿Cuándo es el sexto juego?

El partido que podría arrojar campeón es el martes 20 de julio y se lleva a cabo en la duela de Milwuakee, por lo que los Bucks vuelven a ser favoritos y se podrán coronar frente a sus aficionados.

El juego se llevará a cabo a las 20:00 horas, tiempo del centro de México, y el partido se transmite por Canal 9 en televisión abierta y en ESPN.

El momento clave antes de la clavada de Antetokounmpo

Los Bucks tenían una desventaja mayor a 10 puntos en el segundo cuarto y antes de ir el descanso vino la reacción. La defensa hizo su trabajo y los triples cayeron como lluvia. Jrue Holiday encontró el aro y esa desventaja se transformó en una remontada espectacular.

Parte de esta lluvia de triples llegó cuando Antetokounmpo estaba en la banca y las quintetas se fueron al descanso con un 64-61 a favor de Milwuakee.

Jrue Holiday's 14 PTS (6-7 FGM) and 5 AST in the 2nd quarter help the @Bucks come back from 16 down to lead at halftime on ABC!

El show de Devin Booker es insuficiente otra vez

El future de Phoenix está en Devin Booker, quien volvió a exigir protagonismo con 40 puntos, cuatro rebotes y tres asistencias. El originario de Michigan dio cátedra en el cuarto juego, pero no fue suficiente ante el peor juego de Chris Paul.

El sexto juego fue algo similar a un Devin Booker vs los Bucks. Los Suns se desconectaron en el peor de los momentos.