¡Órale! Antonio Brown estrena canción después de ser cortado de los Buccaneers

Antonio Brown es una de las figuras más controversiales en la historia de la NFL. Tiene el talento necesario para ser uno de los mejores receptores de la liga y posiblemente de la historia, aunque eso será debatible. Pero nadie puede negar que hablamos de un talento más que especial.

Muchas han sido sus atrapadas que nos han dejado con la boca abierta y fue uno de los receptores en los que Tom Brady confió para ganar el Super Bowl con los Buccaneers. Pero, además de momentos épicos en el emparrillado, también sus locuras han dado la nota.

Múltiples peleas con entrenadores y directivos, otras veces en las que se ha agarrado a golpes con rivales en juegos de práctica, incluso hasta falsificó su vacunación contra el COVID-19. De verdad son muchos los escándalos que ha tenido Antonio Brown como jugador activo en NFL.

Pero, lo que sucedió en este fin de semana durante la jornada 17 de la NFL, fue una auténtica locura. Antonio Brown se fue del partido de los Buccaneers, casi a medio juego. Se quitó el equipo (los shoulders), los arrojó a la banca y se fue celebrando mientras no traía camisa.

Ahí no terminó la cosa, se le vio afuera del estadio pidiendo un Uber para llevarlo al aeropuerto e hizo de las suyas con el conductor del coche. Antonio Brown estaba teniendo una fiesta totalmente aparte de la que todos vivíamos en el mismo lapso de tiempo.

Una canción de Antonio Brown fue estrenada el día de hoy

Ni Quentin Tarantino ni J.J. Abrahams serían capaces de plasmar un guion tan excéntrico como el de la vida de Antonio Brown, con sus altas y sus bajas. Porque ha hecho de todo mientras tuvo su carrera de NFL, porque por cierto, fue cortado de los Buccaneers.

Después de la tormenta, viene la calma… pero no para Antonio Brown, que parece que le gusta ser tema de conversación. Este lunes 3 de enero y después de robarse el show en el Buccaneers vs Jets, decidió que era buen momento para estrenar su nueva canción.

Pero esa incursión en la música no es nada nuevo para AB, pues ha tenido una carrera un tanto intermitente como rapero. “Pit Not the Palace”, es el nombre de la nueva canción de Antonio Brown y dura poco menos de dos minutos.

La letra de la canción es un tanto confusa, sólo AB podrá saber qué significa en realidad, pero podemos encontrar frases como: “Tienes tres hijos pequeños, y Dios te acaba de dar otra alma, hombre. Has estado fuera del juego durante más de un año, obtuviste grandes números. Pero sabes que el mayor número es amar a esos cuatro niños pequeños, que te admiran más que a nadie. Sigue jugando, sigue trabajando, pero sigue siendo amado, y ama a los que te aman”.