¡Una raya más al tigre! Antonio Brown es expulsado del entrenamiento de los Buccaneers

Antonio Brown es uno de esos jugadores que un día puede hacer un partido de más de 200 yardas recibidas y en otro provocar un escándalo, peeeeeeeero nadie puede negar su talento dentro del emparrillado. Su última locura fue golpear a uno de sus rivales en la cara.

Los Buccaneers de Tampa Bay y los Tennessee Titans estaban haciendo una práctica en conjunto, pues la temporada 2021 está más cerca que nunca y ayudaría a los jugadores de ambas franquicias a potenciar su competitividad y sus habilidades para el debut.

Sucedió todo lo contrario, pues en las jugadas hombre a hombre entre la ofensiva de los Bucs y los defensivos de los Titans, los ánimos se estaban caldeando entre Antonio Brown y el esquinero Chris Jackson, pero hasta ese momento todo se había quedado en palabras y algunos jaloneos en las jugadas.

Desafortunadamente no sólo quedó en palabras y algunos altercados dentro del entrenamiento, pasó a mayores, aunque se desconoce qué provocó que Antonio Brown perdiera la cabeza y comenzará a lanzar golpes con dirección a la cara de Jackson.

Las imágenes del golpe de Antonio Brown a Chris Jackson

A decir verdad, Chris Jackson no lanzó ningún golpe de regreso a Antonio Brown, tuvo la mala suerte de recibir un golpe digno que pelea de boxeo -ya quisieran algunos youtubers que se dedican a pelear en exhibiciones-, que parece sí lo dejó un poco desorientado.

Pero primero, la locura de Antonio Brown comenzó al arrancarle el caso al esquino de los Titans, cosa que ya es motivo para pelear, pero Chris Jackson se limitó a mantenerse alejado del conflicto y un zurdazo fue el que conectó directamente a la mandíbula.

Obviamente Antonio Brown no regresó a la práctica y fue expulsado del entrenamiento entre ambos equipos, afortunadamente no pasó a mayores -o eso esperamos para Chris Jackson- y no sé armó una campal más grande antes de que arranque la temporada.

No es la primera vez que le quitan un casco a un jugador de los Titans para golpearlo

Hace algunos años, se dio un incidente similar, pero lo curioso es que fue en un partido de temporada regular. Andre Johnson, jugador de los Houston Texans se enredó en un conflicto con Cortland Finnegan, defensivo de los Titans.

En una jugada, Finnegan cubría personal a Johnson, pero dejaron el partido de lado y se fueron a los jaloneos. Andre le quitó el casco a Cortland y comenzó a golpearlo. El defensivo no se pudo defender porque fueron separados inmediatamente y fueron directo a las regaderas.

