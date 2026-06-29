Lo que necesitas saber: Slavko Vincic pitó el Rayados vs River Plate en el Mundial de Clubes

La Selección Mexicana ya conoce el nombre del árbitro que se plantará en el Estadio Ciudad de México para el partido contra Ecuador, en los Dieciseisavos de Final, se trata de Slavko Vincic, de Eslovenia, y quien será el primer silbante europeo que le toque al Tri en este Mundial.

Los juegos de México en la fase de grupos habían sido dirigidos por árbitros sudamericanos, de la Conmebol, sin embargo, como Ecuador pertenece a esta misma confederación, el silbante elegido viene de la UEFA.

México vs Ecuador

Slavko Vincic, el árbitro del México vs Ecuador le pitó a un equipo mexicano

Será la primera vez que Slavko Vincic le pite a la Selección Mexicana, pero no hace mucho tuvo experiencia con un equipo mexicano, pues el esloveno fue árbitro central en el partido entre Rayados de Monterrey y River Plate, en el Mundial de Clubes pasado. Aquel partido terminó con empate sin goles, en la fase de grupos.

Slavko Vincic es árbitro FIFA desde 2010 y tiene 46 años de edad. Cuenta con amplia experiencia en la Champions League, en la cual ha dirigido 50 partidos, incluida la final del 2024 entre Real Madrid y Borussia Dortmund.

Árbitro del México vs Ecuador / Mexsport

Segundo Mundial en su historial

Esta es su segunda aparición en Mundiales. Su debut se dio con dos partidos en Qatar 2022, donde le tocó el juego entre Argentina y Arabia e Inglaterra ante Gales.

En este Mundial dirigió el duelo entre Brasil y Marruecos, además del Jordania frente Argelia, así que la de estelares 30 de junio es su tercera designación en esta Copa del Mundo.

De acuerdo con Alberto Lati, el árbitro esloveno suele dejar jugar y también suele permitir el contacto físico, por lo cual también muchos jugadores suelen reclamarle que no marca las faltas “chiquitas” y es ahí donde se pone bravo, pues es rudo con los reclamos.

Slavko Vincic pitó el Rayados vs River Plate / Mexsport

Suele repartir un promedio de cuatro tarjetas amarillas por partido, así que empecemos a rezar para que una de esas no sea para Edson Álvarez.