Lo que necesitas saber: El rival aún no está definido, pero el juego será en el Estadio Ciudad de México, donde hace 40 años la Selección ganó por última vez un partido decisivo en copas del mundo

México cierra la fase de grupos con un resultado ante Chequia que si bien no pasa a segundo plano, no modifica el itinerario del próximo encuentro que sostendrá en el Mundial 2026: los 16vos de final.

Oh sí, llegó la hora de hablar de la siguiente ronda, la hora de la verdad, el partido de matar o morir que ha resultado sentencia de muerte en los últimos ocho mundiales.

Foto: Mexsport

¿Cuándo vuelve a jugar México en el Mundial 2026?

Como decíamos, el resultado contra Chequia no altera nada del plan, pues desde la victoria contra Corea quedó definida la fecha, hora y sede del duelo de dieciseisavos.

México vuelve a jugar en el Mundial 2026 el martes 30 de junio a las 19:00 horas.

Lo único que sigue sin definirse es el rival, pues saldrá de los mejores terceros y hay que esperar a que termine la fase de grupos para saber quién es.

Lo que sí sabemos también es que el duelo se jugará en el Estadio de Ciudad de México, donde la Selección Mexicana ganó su último partido de matar o morir en un Mundial. Sí, hablamos de la victoria en octavos contra Bulgaria en México 86.

A superar la ronda de matar o morir de un Mundial por primera vez en 40 años

Desde entonces, el Tricolor se ha quedado en el camino ocho veces, y aunque ahora se agregó una fase más y una victoria nos llevaría a los mismos octavos de siempre, significaría romper esa barrera mental de no poder ganar un duelo decisivo en copas del mundo ¡en 40 años!

Los verdugos de México desde entonces han sido la propia Bulgaria, Alemania, Estados Unidos, Argentina dos veces, Países Bajos con el penal que no era, Brasil y la eliminación en fase de grupos hace cuatro años.

De mantenerse el rumbo de este Mundial, en octavos nos esperaría un posible duelo con Inglaterra. ¡Qué locura si llegamos tan lejos!