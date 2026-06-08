Lo que necesitas saber: Sampaio pitará su segundo Mundial consecutivo

El partido inaugural del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México o Estadio Azteca ya tiene árbitro. La FIFA dio a conocer que el brasileño Wilton Pereira Sampaio será el árbitro central del primero juego de la Copa del Mundo o dicho de otra forma, será quien indique el inicio del Mundial.

Sampaio cuenta con gafete FIFA desde el año 2013 y pitará en su segundo Mundial. Su primera aparición en una Copa del Mundo fue en Qatar 2022, en el cual tuvo presencia en cuatro partidos, en los cuales sacó 14 tarjetas amarillas, o sea que llegará con un promedio de 3.5 tarjetas por juego.

En ese torneo dirigió dos juegos de la fase de grupos, además de uno en Octavos de Final (Países Bajos vs Estados Unidos) y otro en Cuartos de Final (Inglaterra vs Francia).

Sampaio pitó en Qatar 2022 / Mexsport

Sampaio ya le pitó a México y nos fue bien

En su amplia experiencia internacional Wilton Pereira Sampaio cuenta con una aparición en un juego de la Selección Mexicana, el cual data del 2016, en la Copa América Centenario, frente a la Selección de Jamaica.

México ganó aquel partido 2-0 y solo repartió una tarjeta amarilla, a Je-Vaughn Watson, de Jamaica, y de ese partido aún sobreviven Guillermo Ochoa y Raúl Jiménez por parte del cuadro mexicano.

Sampaio en un juego de México / Mexsport

¿Por qué un árbitro sudamericano pitará en el partido inaugural del Mundial?

Wilton Pereira Sampaio fue designado para el partido inaugural entre México y Sudáfrica debido a que pertenece a una confederación diferente a la cuales pertenecen los selecciones en juego, así como lo establece el reglamento de la FIFA.

México pertenece a la Concacaf, mientras que Sudáfrica forma parte de la Confederación Africana, así que el árbitro para este partido tenia que ser alguno de Sudamérica, Europa o Asia.

Esta misma regla le impidió pitar semifinales o la final del Mundial de Qatar 2022, ya que Argentina, que pertenece a la Conmebol, jugó en esta instancia.