Lo que necesitas saber:

España está en eñ Grupo H y de terminar como sublíder enfrentará al líder del Grupo J, en el cual está Argentina

España arrancó el Mundial con un empate 0-0 frente a Cabo Verde, una de las selecciones que debuta en Mundiales en esta edición, y pone en duda su candidatura a Campeón del Mundo. El equipo ibérico no encontró el camino para abrir el sistema defensivo del combinado africano, pese a que habilitó en el segundo tiempo a Lamine Yamal, quien no estaba físicamente al cien por cierto debido a una lesión. 

‘La Roja’ fue claramente dominador del partido y generó más de 20 opciones de gol, de las cuales ocho terminaron con disparos al arco, mientras que Cabo Vede sólo generó una opción a portería, por lo cual en el trámite esto pudo terminar en un triunfo holgado para España, de no ser por la falta de gol.

España vs Cabo Verde
España vs Cabo Verde / Mexsport

“El equipo lo ha intentado lo hemos intentado todo, ahora es cuestión de ajustar”, dijo Rodri al finalizar el partido.

España podría jugar contra Argentina en Dieciseisavos de Final 

España puso en marcha la actividad del Grupo H, en el cual también se encuentran Arabia Saudita y Uruguay, que tras este resultado podría aspirar al liderato de este sector y si manda a España a segundo lugar del grupo nos podría regalar un cruce con Argentina en Dieciseisavos de Final. 

El mapa del Mundial establece que el líder del Grupo J, donde se ubica Argentina, jugará contra el sublíder del Grupo H, en Miami, el próximo 3 de julio

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