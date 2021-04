En imágenes: Miles de aficionados del Arsenal protestan para exigir la salida del dueño

El proyecto de la Superliga Europea tenía la intención de provocar una revolución en el futbol y lo ha logrado el Londres, aunque no de la manera que se pensaba.

El fallido torneo encabezado por Florentino Pérez

tenía el objetivo de un nuevo orden en diversas esferas, entre ellas el comercial, sin embargo, la revuelta ha provocado la renuncia del presidente del Manchester United, Ed Woodward, y en la capital británica, miles de aficionados del Arsenal exigen la salida del Stan Kroenke, dueño del club.

Arsenal formó parte de los 12 equipos fundadores de la Superliga, anunciada el domingo 18 de abril. El martes 20 de abril, aficionados de los seis equipos involucrados protestaron a las afueras de su estadio y despertó presión por parte de patrocinadores, por los que los seis equipos se bajaron del torneo.

Quieren fuera a Stan Kroenke

Lo que en teoría debió tranquilizar las aguas en el Arsenal, en realidad ha provocado una revuelta de miles de seguidores que ahora exigen la salida de la firma Kroenke Sports & Entertainment (KSE), la firma del estadounidense Stan Kroenke, accionista mayoritario del club desde 2011.

Kroenke no ha sido bien recibido por los aficionados del Arsenal por ciertas decisiones en 10 años al mando del equipo, lapso en el que el equipo ha perdido presencia, tanto en la Premier League, como en torneos europeos.

“Creo que estamos en condiciones de seguir en nuestra posición de dueños del Arsenal”, dijo Josh Kroenke, hijo de Stan

“Así que podría encontrarme con desconfianza, podría encontrarme con escepticismo, pero con el tiempo espero establecer algún tipo de relación con nuestros grupos de seguidores y mostrarles que somos capaces de hacer avanzar a nuestro club”, agregó en una entrevista el jueves 22 de abril, de acuerdo con Four Four Two.

La revuelta de los aficionados del Arsenal

Un día después, previo al juego contra Everton, miles de seguidores se dieron cita a las afueras del Emirates Stadium para exigir la renuncia de Kroenke. Decenas mostraron pancartas con frases como “Fuera Kroenke”, “Del Arsenal hasta la muerte, fuera Kroenke”, “Es tiempo de irse” “Nosotros importamos, tú no”.

Arsenal fans in there droves at the Emirates in support of #KroenkeOut pic.twitter.com/X18rPSnqK0 — Arsenal FC News (@ArsenalFC_fl) April 23, 2021

Increíble. Los hinchas del Arsenal protestando contra su dueño americano. “Queremos que nos devuelvan Arsenal” (We want our Arsenal back) pic.twitter.com/uvRJsltr4h — Andres Agulla (@aagulla_espn) April 23, 2021

Más allá de nuestras opiniones, es claro que la Superliga tocó una fibra sensible en el hincha de esos equipos. Tremenda movilización está pasando ahora por hinchas del Arsenal que piden la renuncia de Stan Kroenke, dueño del club. pic.twitter.com/g96M7prXwp — Nahuel Lanzón (@nahuelzn) April 23, 2021

Mikel Arteta, técnico del Arsenal se manifestó a favor de las protestas de los aficionados, al considerar que están en su derecho y que espera que estas manifestaciones se trasladen hacia sus jugadores para que en la cacha ellos puedan darle mayor fuerza al equipo.

“Los fans tienen que expresarse, ese es su derecho y tienen que hacerlo libremente. Para mí, lo que demuestra es el poder y la capacidad cuando muestran esa determinación y pasión por lograr lo que quieren. Si podemos usar esto con nuestros fanáticos para apoyar al equipo, creo que será increíblemente poderoso y nos hará mucho, mucho más fuertes”, mencionó.