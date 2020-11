¡Todo listo! Así se jugará la fase de grupos de la EURO 2020

Ahora sí el camino está listo. Se jugaron las finales de los playoffs con los que conocimos a los últimos cuatro equipos clasificados. Ya se sabe cómo se jugará la fase de grupos de la EURO 2020, que al igual que los Juegos Olímpicos, fue pospuesta un año.

Macedonia hizo historia al derrotar a Georgia con un gol de Goran Pandev y así meterse a la primera Eurocopa de su existencia. No pudo ser el mismo caso de Serbia, que perdió con Escocia para alargar la sequía sin clasificar a una EURO. Hungría y Eslovaquia volverán a hacer su aparición en el certamen. Ellos fueron los último cuatro invitados.

El debut de Macedonia será un tanto complicado pero podrían sorprender a cualquiera. Su triunfo los metió en el Grupo C junto a Países Bajos, Austria y la Ucrania de Andriy Shevchenko.

Pero si hablamos de complicaciones, hay que decir que lo de Hungría será un milagro si logran avanzar de la fase de grupos. En la que será su segunda participación en una Eurocopa, tendrá una fase de grupos junto a Francia, Portugal y Alemania. Decir que en ese sector están campeón y subcampeón, es decirlo todo como para considerarlo el de la muerte de la EURO 2020.

Escocia se metió al Grupo D junto a Inglaterra, Croacia y República Checa. Mientras que Eslovaquia se ganó su lugar en el Grupo E junto a España, Suecia y Polonia.

La EURO 2020 iniciará el próximo 11 de junio del 2021, cuando Turquía se enfrenta a Italia en el Olímpico de Roma para dar el banderazo de un torneo que todos tenemos muchas ganas de ver, después de la pandemia del coronavirus.

