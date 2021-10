Asisat Oshoala, la delantera del Barcelona que rompió paradigmas en una familia polígama

En el ataque del Barcelona Femenil encontramos figuras como la neerlandesa Lieke Martens, la española Jennifer Hermoso y la noruega Caroline Graham Hansen, pero en ocasiones también a la nigeriana Asisat Oshoala. Hace unos meses era un cambio recurrente y ahora se afianza cada vez más a la titularidad.

Oshoala llegó al Barcelona en 2019, proveniente del Quanjian de China. Antes había jugado en Inglaterra para Liverpool y Arsenal, clubes en los que se había dado a conocer por ser una amenaza constante en el área rival y por su cabello largo.

Actualmente no deja de ser una amenaza. Ha sido reconocida cuatro veces como la mejor futbolista africana en los años 2014, 2016, 2017 y 2019, además de conservar un Balón y Bota de Oro del Mundial Sub 20 de 2014.

Asisat Oshoala rompió paradigmas para abrirse camino

Su carrera como futbolista la desarrolló en Nigeria, donde las oportunidades para que las mujeres jueguen futbol son escasas. Ella rompió paradigmas y jugaba tanto en la escuela como en las calles de la ciudad de Lagos, al lado de niños, hasta que fue inscrita al único equipo femenil de la ciudad.

“Estaba contenta porque ya podía jugar futbol todos los días. Reconozco que esto provocó múltiples discusiones con mi madre, pero me salí con la mía. Cuando fiché por Rivers Angels seme abrieron las puertas de la selección nacional y por primera vez creí que podría ser futbolista profesional”, narró la futbolista nacida el 9 de octubre de 1994.

Ocho hermanos en una familia polígama

La historia de Oshoala suele sorprender a más de uno, ya que proviene de una cultura que dista mucho con las normas sociales de occidente. Su familia es musulmana y tiene siete hermanos, de los cuales cinco forman parte de un segundo matrimonio de su padre.

“Mis padres son comerciantes. Mi familia es polígama. Sé que en Europa esto sorprende, pero en mi país es una situación normal; en una sociedad musulmana el hombre puede casarse con más de una mujer. Lo vivo con naturalidad porque siempre lo he visto así. Mi padre tiene dos esposas, una de las cuales es mi madre. Tengo siete hermanos, dos de las cuales son hijas de mi madre y cinco de la otra mujer de mi padre”, indicó en una entrevista a la web del Barça.

Las mujeres musulmanas guardan ciertas normas propias de la religión, como cubrirse la cabeza con un velo, sobre todo fuera del país de origen como un símbolo de identidad, sin embargo, Oshoala no suele usarlo. “Sólo a veces o en casa. Obviamente en mi trabajo (futbol) no puedo llevar velo, pero creo en Dios y rezo. También hago el Ramadán”.

Oshoala tiene su propia identidad y fundación

Asimismo aclaró que llevar el cabello corto y de colores, no tiene relación con su religión o algún tipo de protesta, simplemente es parte de su actual identidad. “Todo el mundo me conocía con el pelo largo. Me lo corté. Ahora veo un color, me gusta y me lo hago. Ahora lo llevo naranja, pero la semana que viene tal vez me lo pinto rojo, rosa o amarillo. No es por ningún motivo especial, simplemente por variar”, indicó.

Oshoala tiene 26 años de edad, pero desde los 21 cuenta con su propia fundación en Nigeria, misma que está enfocada en impulsar el talento de las futbolistas del continente y facilitar de alguna manera el camino hacia el profesionalismo.

“Sólo tomamos mujeres porque los hombres tienen más oportunidades. Hablo y juego con ellas para darles más confianza y las ayudamos a encontrar algún club. Hemos asistido ya a unas cinco mil personas. Es mi pequeña aportación a las niñas de Lagos”, indicó.