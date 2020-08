Casi una semana después de que la MLB amenazara con dar por finalizada la temporada debido al hecho de que varios jugadores no llevan a cabo las medidas sanitarias establecidas en el protocolo de la liga, los Astros de Houston y los Athletic de Oakland dieron una exhibición durante una pelea que dará de qué hablar.

Se jugaba la séptima del último juego de la serie cuando el jardinero de Ramón Laureano, de República Dominicana, comenzó a insultar al mexicano Humberto Castellanos y se vaciaron las bancas.

El origen de la bronca fue un pelotazo. El mexicano de los Astros fungió como pitcher y lanzó la bola, pero ésta impactó en la espalda del dominicano, quien producto de ello salió rumbo a la primera base, pero en el camino ambos se intercambiaron ‘poemas’.

Laureano fue detenido en primera instancia por el catcher Dustin Garneau y llegó a la primera base, desde donde se hizo de palabras con la banca de los Astros y esto terminó por prender al dominicano, quien fue a los golpes.

Benches clear in Oakland after the Astros hit Laureano with a pitch.

(via @NBCSAthletics) pic.twitter.com/Cbnp8XrD51

— FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) August 9, 2020