Escucha a Tom Hanks “vender” hot dogs en los juegos de los Oakland Athletics

Al igual que el futbol, el beisbol de Grandes Ligas trata de llenar el silencio en sus estadios ante la ausencia de los aficionados, que no pueden acceder a las tribunas hasta nuevo aviso, como medida para evitar más contagios de coronavirus.

Esto ha representado un reto para todos los equipos que han apelado a la creatividad para que de alguna manera el equipo en cuestión no se sienta abandonado y así han sacado sus mejores armas, como los Oakland Athletics, que han acudido a uno de sus más populares aficionados, el actor Tom Hanks.

El equipo de Oakland juega su primera serie de la temporada contra los Angelinos, y en sus gradas se han dado cita aficionados de cartón, como ha sucedido con otros equipos como los Dodgers, la diferencia es que los aficionados “consumen” alimentos y hasta programas.

El encargado de vender es nada más ni nada menos que Tom Hanks. El actor que le dio vida a “Forrest Gump” grabó su voz como si fuera uno de los vendedores, de modo que se le puede escuchar ofreciendo hot dogs entre el bullicio digital de los seguidores de cartón.

Así que la próxima vez que veas un juego de los Athletics presta atención al sonido local, pues tal vez puedas identificar la voz del actor.

Life is like a box of… popcorn. 🍿

East Bay’s own @tomhanks is reprising one of his first roles as a Coliseum vendor! See if you can hear him mixed in with the crowd noise during tonight’s #OpeningDay broadcast.#RootedInOakland pic.twitter.com/o84TzuTLiX

— Oakland A’s (@Athletics) July 24, 2020